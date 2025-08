Politie deelt duidelijke foto's van PSV-relschoppers na kampioenschap

De politie heeft van twee mannen die zich in Eindhoven hebben misdragen op de dag dat PSV kampioen werd, herkenbare foto’s gepubliceerd. Ze hoopt hiermee te bereiken dat de raddraaiers zich alsnog melden.

De viering van het landskampioenschap op 18 mei kreeg een flinke smet door geweldplegingen door een grote groep relschoppers. De recherche is daarop een uitgebreid onderzoek begonnen. Dat leidde onlangs tot het verspreiden van foto’s van vijf mannen en een vrouw die die zondag extreem geweld gebruikten. Enkele mensen hebben zich daarna al gemeld.

De twee verdachten van wie nu duidelijke foto’s zijn gepubliceerd, kregen twee weken om zichzelf te melden nadat hun gezichten waren ‘geblurd’. Dat hebben ze nog niet gedaan. Ook mensen die een van de twee mannen of beiden kennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Het onderzoek is nog altijd in volle gang. De politie sluit niet uit dat er meer foto’s van verdachten verspreid zullen gaan worden. Er is een groot aantal personen op beelden van de ongeregeldheden geselecteerd, zij maakten zich schuldig aan ernstige geweldplegingen. Politiemensen hebben een aantal relschoppers zelf al herkend.

Vooral agenten en leden van de Mobiele Eenheid (ME) moesten het bij de rellen ontgelden. De ME werd, zelfs nadat het peloton zich had teruggetrokken, aangevallen en bestookt met zwaar explosief vuurwerk, stenen, tafels en zelfs straatmeubilair.

Veertien politiemensen hebben aangifte gedaan.