Motorcrosser Jeffrey Herlings keert terug in MXGP na gebroken sleutelbeen

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo maakt dit weekend zijn rentree in de motorcross Grand Prix (MXGP). De 30-jarige Herlings is voldoende hersteld van een gebroken sleutelbeen, laat zijn team KTM weten.

"We zijn blij dat hij terug is, maar we moeten realistisch zijn over wat we kunnen verwachten", zegt teammanager Joel Smets. "Hij zal zijn goede gevoel weer moeten opbouwen."

Vijfvoudig wereldkampioen Herlings brak zijn sleutelbeen tijdens een training in Arnhem begin juli. "Ik maakte een bochtje en viel eigenlijk gewoon om. Heel onschuldig op mijn zijkant, maar door de druk brak mijn sleutelbeen. Dat voelde ik meteen."

Toch was de blessure voor Herlings geen ramp, vertelde hij vlak na zijn val. "Doordat ik de seizoenstart heb gemist, reed ik toch al niet meer mee voor de titel. Een derde plek had er nog ingezeten. Dat was mooi geweest, maar die is nu ook uit zicht.

"Of ik nu nog zesde, vierde, derde of negende word, interesseert me geen moer. Alles draait om de wereldtitel en dit seizoen was eigenlijk in januari al verloren", zei Herlings nuchter.

Door de sleutelbeenblessure miste hij de Grand Prix van Finland en Tsjechië. De MXGP gaat dit weekend, samen met Herlings, weer verder in het Belgische Lommel.