Van vieze ventjes tot psychotische plegers: dit was de themadag zedenzaken

Jong, oud, dik, dun, hoogopgeleid of laaggeletterd: in de rechtbank in Den Bosch komen alle kleuren van de samenleving voorbij. Zelfs bij een themadag, die het openbaar ministerie in Oost-Brabant elke twee maanden houdt. Vier zittingen op een rij zijn het, deze vrijdag. Vier zedenzaken, voor de politierechter. En alle vier keer met één man.

"Vooral omdat het wat efficiënter werken is, voor een gespecialiseerde officier van justitie", legt een woordvoerder van het OM uit. Dat kan gaan over afvalregels, maar dus ook over aanranding. Zoals deze 'themamiddag'.

De zaal loopt leeg, maar de eerste zitting flink is uitgelopen. De tolk stond in de file. Na anderhalf uur wachten komt een bloednerveuze man binnen, met een felgekleurde pet op en een advocaat aan zijn zij. "Ik heb bijna twee jaar gewacht op deze dag. Ik heb er echt onder geleden", vertelt hij in tranen. Er klinkt opluchting, spanning en ontzettend veel verdriet uit zijn verhaal. Het is een hoofdstuk dat hij heel, heel graag wil afsluiten.

Maar als hij één keer te lang op haar moet wachten, wordt hij boos. Hij schopt tegen d'r been, zit aan haar billen, grijpt naar haar borsten en ritst zijn broek open. En hoewel het hele gesprek met een tolk in het Arabisch is, klinken zijn eigen woorden glashelder in het Nederlands door de zittingszaal. "Pijpen, jongen", herhaalt hij zijn eigen woorden. "Gewoon pijpen, jongen."

"Ik zat in een soort roes, het was een droom", blikt hij terug op de dag van zijn delict. Het was net na sluitingstijd, op een festival in Wanroij, toen hij zichzelf compleet van de wereld had geslikt en gedronken. Starend ging hij naar een vrouw staan kijken. "Ken je hem?", vroegen haar vrienden, waarna hij naar haar linkerborst greep. Daarna deed hij hetzelfde bij een andere vrouw, bij wie hij om een vuurtje vroeg.

"Ik was psychotisch", vertelt de verdachte vrijdag in de rechtbank. Hij zat diep in een depressie, kwam terug van een burn-out, had een drugsverslaving en was jaren dakloos geweest. Zoals de covid-periode voor velen een zware wissel trok, zakte deze verdachte weg in een diep, zwart gat.

En daar is hij zeker niet trots op. Maar zijn delict in Wanroij maakte indruk. "Daarna ben ik hulp gaan zoeken", vertelt hij. De man heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers, heeft gedoneerd aan een goed doel voor vrouwen, heeft professionele hulp gezocht en is van baan gewisseld. "Met een kantoorbaan maak je me niet gelukkig, zelfs al is mijn opleiding tot wiskundige daar perfect voor." Nu is hij kok, ergens in the middle of nowhere in Duitsland.

"Hij is niet een verdachte zoals je die meestal ziet, bij zedenzaken", zegt zijn advocate daarover. En dat had de rechtbank ook al door. "In heel mijn carrière heb ik zelden een verdachte voor me gehad die zoveel zelfinzicht heeft gehad, zoals u", reageert de rechter. "Daar verdient u een pluim voor." Dus blijft het bij een werkstraf, in plaats van de gevangenisstraf.