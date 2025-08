Telefoonzaak die bruut werd overvallen bedankt mensen die te hulp schoten

Een bijzonder bedankje van Trana Roustaie aan de mensen die haar te hulp schoten tijdens een overval op haar telefoonreparatiewinkel in Waalwijk, twee jaar geleden. Ze geeft gratis smartphoneworkshops aan ouderen, omdat twee heldhaftige senioren de deur blokkeerden om overvallers tegen te houden. "We proberen het om te zetten in iets positiefs."

De workshops zijn een bedankje waar de ouderen écht wat aan hebben, is het idee. "We gaan ze gratis en voor niets zeven lessen geven, zodat ze beter met hun telefoon om kunnen gaan. We vragen waar ze tegenaan lopen en leren ze dat bij. Zo kunnen de mensen beter met hun kleinkinderen contact houden", is het idee van de Afghaanse onderneemster. "We vonden het belangrijk om dit terug te doen voor onze senioren. Ze komen altijd naar de winkel toe als ze kleine problemen hebben met hun toestel. Toen twee ouderen vorig jaar tijdens de overval voor ons hun leven op het spel zetten wisten we het zeker: we wilden iets voor hen terug doen." Hier zie je de twee oudere mannen die de overvallers binnen probeerden te houden:

Ondanks de heldhaftige actie van de ouderen, lukte het de overvallers toch om te vluchten. Op een scooter gingen ze ervandoor. Een van hen is later opgepakt, de ander is altijd spoorloos gebleven. De dure telefoons die de daders hebben buitgemaakt, zijn niet meer teruggekomen. De oudere mannen zijn later wel teruggekomen naar de winkel en hebben een kleinigheidje gekregen. Wat ze hebben ontvangen, wilde de eigenaresse liever voor haar zelf houden. "De mannen wilde het eerst niet eens aannemen", vertelt ze. "Wat me echt raakte is dat ze vertelden dat ze het zo opnieuw zouden doen."

"Het heeft oude trauma's teruggehaald."