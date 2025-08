Meisjes opgejaagd door groep jongens, politie arresteert 15-jarigen

Twee 15-jarige jongens zijn aangehouden, omdat ze in Den Bosch betrokken zouden zijn geweest bij het bekogelen van een groep meisjes. Ook werden twee volwassen personen belaagd. De jongens zouden met stenen, flessen en takken hebben gegooid.

Dit gebeurde woensdagavond in de buurt van het Burgemeester Loeffplein. De aanleiding voor de problemen is onbekend.

De vijf meisjes werden door ongeveer tien jongens lastiggevallen. De slachtoffers vluchtten daarna naar een filiaal van Albert Heijn in winkelcentrum Arena. Daar aangekomen werden ook de volwassen vrouw en man belaagd.

Eén 15-jarige jongen werd al bij het winkelcentrum opgepakt voor openlijke geweldpleging. Zijn leeftijdgenoot werd vrijdagmorgen gearresteerd.

De politie is met deze aanhoudingen nog niet klaar, ze gaat verder met haar onderzoek.

Agenten zijn ook aan het uitzoeken wat er op 19 juli in Den Bosch zou zijn gebeurd. De politie kreeg toen melding van een massale vechtpartij bij het Nachtegaalslaantje in Den Bosch. Hierbij zou een grote groep jongeren betrokken zijn geweest. Voor deze vechtpartij is nog niemand aangehouden.