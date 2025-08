'Limburgs raadslid was grote schakel in Helmondse miljoenenzwendel'

Raadslid Ron Salvino uit Sittard speelde een grote rol in de Helmondse fraudezaak van ex-topambtenaar Pieter H.. Dat schrijft Quote. Ron Salvino (58), is al jaren gemeenteraadslid in Sittard. Hem hangt nu een forse schadeclaim boven het hoofd voor zijn rol in de zaak.

H. verduisterde tussen 2013 en 2016 voor drie miljoen euro aan gemeentegeld en kocht er spullen voor zichzelf van. Eind 2016 werd bekend dat H. tussenpersonen spullen voor hem liet bestellen die hij met een spookfactuur met gemeenschapsgeld betaalde. Een spookfactuur is een valse factuur die wordt verstuurd met het doel om geld te ontvangen voor spullen of diensten die nooit zijn geleverd. Dat trucje heeft H. keer op keer uitgehaald en dat heeft de gemeente uiteindelijk 3 miljoen euro gekost. Salvino was de buurman van Pieter H. en hielp hem bij die fraude. Uit onderzoek van Quote in juridische documenten en Kadasterstukken blijkt nu voor hoeveel geld Salvino heeft meegeholpen. 1 miljoen euro

Salvino was een van de tussenpersonen. En voor zover bekend ook de grootste. Met zijn projectadviesbureau bracht Salvino bijna 1 miljoen euro in rekening voor niet-verrichtte diensten. Salvino kan binnenkort een gepeperde rekening van de gemeente Helmond verwachten. Salvino en H. kende elkaar goed. Salvino leende hem geld en H. betrok Salvino later bij de nepkarweitjes voor de gemeente Helmond.

Het raadslid uit Sittard pakte tussen 2013 en 2016 zijn kans en factureerde heel wat af. In totaal was dat goed voor inkomsten aan gemeenschapsgeld van 1 miljoen euro. Hij liet zijn bedrijfje voor 450.000 euro rekeningen sturen voor klussen zoals ‘huismeesteractiviteiten’. Daarnaast werden er nog eens voor 550.000 euro aan facturen voor losse diensten als ‘schilderwerk’ en ‘glasbewassing’ opgestuurd. H. kreeg daar in 2019 een celstraf van anderhalf jaar voor opgelegd. Maar de gemeente wilde ook het geld terugzien. H. moet ruim 328.000 euro terugbetalen. De gemeente heeft nog amper geld teruggezien van de frauderende ex-topambtenaar.