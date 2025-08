Brabantse partij gaat toch niet meedoen aan de landelijke verkiezingen

De Brabantse regionale partij Lokaal Brabant gaat niet meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober. Dat is zaterdag de uitkomst van een algemene ledenvergadering in Chaam. De leden vinden de voorbereidingstijd tekort.

Als een meerderheid vóór was geweest, zou Lokaal Brabant een poging hebben gedaan om in het parlement te komen. Voorzitter John van Gorp van Lokaal Brabant had eerder al aangegeven dat de leden geïnformeerd waren over dit plan. "De leden vinden het te kort dag om een verkiezingsprogramma en een gekwalificeerde kieslijst op te stellen", zei voorzitter John van Gorp na een bijeenkomst in Chaam. Volgens Van Gorp leeft binnen de partij al langer de wens om naar Den Haag te gaan om daar de Brabantse belangen te behartigen. De verkiezingen van 29 oktober komen echter te vroeg, aldus de leden. De Friese partij FNP doet wel voor het eerst mee aan de landelijke verkiezingen.

"Jammer, maar misschien een volgende keer."

"Jammer dat de leden de voorbereidingstijd te kort vinden om mee te doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen," reageert fractievoorzitter Hubert Koevoets. Eerder had hij juist vol vuur gepleit om als Brabantse partij deel te nemen aan de landelijke verkiezingen. "Ik ben niet teleurgesteld, want het is ook duidelijk geworden dat er misschien een volgende keer wel een kans is om het te proberen. We weten dat de wens leeft bij een aantal mensen binnen Lokaal Brabant. Maar we zijn een partij ‘van onderop’, dus onze leden bepalen. En dat is nu dus gebeurd. De partij gaat niet meedoen, luidt de conclusie. Misschien wel een volgende keer."

"Meedoen is nu niet reëel."

Henriëtte Thijsen uit het Land van Cuijk uitte tijdens de vergadering haar zorgen. "Ik vind het ook belangrijk dat Brabant goed vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer, maar om nu al in oktober mee te doen met een eigen lijst is niet reëel. De voorbereidingstijd om met een goede lijst te komen is veel te kort, en bovendien zijn we allemaal heel druk met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart." Henriëtte vertegenwoordigde 13 van de 50 stemmen die tegen deelname aan de landelijke verkiezingen stemden. Bij de stemming waren er 24 stemmen vóór deelname, maar dat was dus niet genoeg.