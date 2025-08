Tim Verbaandert is de snelste op de 5 kilometer en klopt olympisch finalist

Tim Verbaandert is zaterdagmiddag Nederlands kampioen geworden op de 5 kilometer. De Veldhovense atleet was in 14 minuten en 0,14 seconde de snelste tijdens de NK die dit weekend worden gehouden in Hengelo.

De net 25-jarige Verbaandert bleef Mike Foppen een krappe seconde voor. Dat was knap, omdat Fokken vorig jaar nog in de finale van de olympische 5 kilometer in Parijs stond. Nik Lemmink kwam in Hengelo in 14 minuten en ruim 8 seconden als derde over de meet.

Het is niet de eerste nationale titel die Verbaandert, lid van Eindhoven Atletiek, dit jaar heeft behaald. In februari pakte de voormalige voetballer van het plaatstelijke UNA al goud op de NK indoor. Dat was op de 3 killometer.