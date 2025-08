Sint Janskathedraal kleurt blauw voor zegening spelers FC Den Bosch

Het clublied van FC Den Bosch werd zaterdagmiddag uit volle borst meegezongen in een bomvolle Sint Janskathedraal. Supporters en spelers van de Keuken Kampioen Divisieclub kwamen voor de zegening van de selectie voor het nieuwe voetbal seizoen. Plebaan Vincent Blom, voor de gelegenheid met een sjaal van de voetbalclub, zegende hen onder luid gejuich en geklap van de massaal opgekomen aanhang.

Normaal is stadion de Vliert de voetbaltempel van FC Den Bosch. Deze zaterdag was de anders zo serene Sint Jans dat. Onder luid tromgeroffel en met zwaaiende FC Den Bosch-vlaggen kwam een team van geestelijken, onder aanvoering van de plebaan, de Sint Jan binnen. Doel: het zegenen van de spelers. En de supporters konden dat wel waarderen. "We zullen het nodig hebben", zegt een fan die, gehuld in het shirt van zijn club, de plechtigheid op de voorste rij bijwoont.

De Sint-Jan kleurt blauw (foto: René van Hoof)

"We doen dit al jaren met alleen de spelers en staf van FC Den Bosch. Maar een van de mensen van FC Den Bosch was vorig jaar in de Dom in Keulen geweest, waar een grootse viering was. En we dachten dat zouden we hier ook eens moeten doen met de supporters," zegt plebaan Vincent Blom. En zo geschiedde het, midden in de vakantie een bomvolle Sint Jan. De plebaan is zelf geen trouwe FC Den Bosch supporter, maar hij draagt de club wel een warm hart toe. De zegen zal altijd helpen, denkt de plebaan: "Ik hoop dat een bomvolle Sint-Jan, met supporters en met zijn allen bidden, het zetje geeft naar de Eredivisie."

Het elftal van FC Den Bosch in een bomvolle Sint-Jan (foto: René van Hoof)

Een groepje jonge supporters, ook al gehuld in FC Den Bosch shirt, is razend enthousiast: "Ik denk dat dit gaat helpen. We zijn ver gekomen vorig seizoen, maar nu gaat er gewisseld worden, Telstar eruit en Den Bosch erin, in de Eredivisie", zegt een van jongens. "Dit geeft gewoon moed om dit jaar te gaan knallen en kampioen te worden van de Keuken Kampioen Divisie", denkt een andere jonge fan. Ze vinden de plechtigheid heel mooi. "Alle bankjes zitten vol en de supporters zijn met zijn allen bij elkaar gekomen."

Enthousiaste supporters (foto: René van Hoof)