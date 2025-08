Ruim honderd mensen steunen familie Joeweela in stille tocht

Bij de stille tocht voor de 39-jarige Joeweela uit Eindhoven, die op 15 juli werd doodgeschoten door haar ex-man in Gouda, waren ruim honderd mensen aanwezig. Volgens de organisator van de tocht was de bijeenkomst 'heel emotioneel voor de familie'.

De deelnemers, onder wie veel familieleden, liepen een tocht vanaf een wijkcentrum in Gauda naar de plek waar de 39-jarige vrouw om het leven werd gebracht. Daar legde de familie bloemen neer en werden kaarsen aangestoken. Vooraf waren witte ballonnen uitgedeeld die tegelijk werden opgelaten toen het favoriete nummer van Joeweela klonk.

Wethouder Ineke Schaddelee was aanwezig bij de tocht en sprak over femicide, het opzettelijk doden van een vrouw of meisje, omdat ze een vrouw of meisje is. Vaak spelen huiselijk geweld, (eer)wraak, haat of controle een rol bij femicide. In veel gevallen is de dader een partner of ex-partner. Maar het kan ook gaan om een familielid, vriend of kennis of zelfs een onbekende van de vrouw.

Blijf-van-mijn-lijf

Joeweela werd 15 juli op klaarlichte dag doodgeschoten in Gouda, voor de ogen van haar kinderen van zes en zeven jaar oud. De vermoedelijke schutter is haar ex-man en vader van de kinderen, Driekus K. (53) uit Eindhoven. Hij beroofde zichzelf daarna van het leven.

Begin juni deed de vrouw nog aangifte tegen haar ex. De man werd vervolgens twee weken vastgehouden vanwege vuurwapenbezit. Volgens de rechtbank waren er onvoldoende verdenkingen om hem langer voor mishandeling vast te houden. Joeweela zelf verbleef al maanden in blijf-van-mijn-lijfhuizen.