Auto in brand gestoken: politie denkt aan twee jonge daders

De politie denkt dat twee jongens betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een auto in Breda, in de nacht van donderdag op vrijdag. Nadat het vuur was uitgebroken, hebben getuigen hen gezien toen ze richting de Cornelis Joosstraat renden.

De wagen stond aan de Evert Spoorwaterstraat. De brandstichting was tussen twee en vuur ‘s nachts. Nadat buurtbewoners een knal hadden gehoord, belden zij direct de hulpdiensten. De oorzaak van de brand wordt formeel nog onderzocht, maar de politie gaat uit van brandstichting. Er is al een (digitaal) buurtonderzoek uitgevoerd en ook de forensische opsporing is ingeschakeld. De politie is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden.