Mars tegen femicide na dood van twee Brabantse vrouwen in één week

In één week tijd kwamen in juli twee vrouwen uit Brabant om het leven door femicide, reden voor de feministische beweging de Dolle Mina's om een protestmars te organiseren in Rotterdam. Ook Barbara Godwaldt liep zondag mee. Zij verloor in 2020 haar zus Gea uit Made aan femicide.

De mars werd gelopen in de vorm van een acht, omdat er iedere acht dagen een vrouw wordt vermoord in Nederland. Afgelopen maand was het zelfs in vier dagen tijd, twee keer raak. Voorafgaand aan de mars waren er toespraken van nabestaanden en politici. Barbara Godwaldt liep mee in de mars met een grote foto van haar zus Gea Godwaldt.

Op 15 juli werd Joeweela (39) uit Eindhoven doodgeschoten, de vermoedelijke dader was haar ex-man. Drie dagen later, op 18 juli, werd Jessica (38) uit Vlijmen door huiselijk geweld om het leven gebracht. In beide gevallen gaat het om femicide, geweld door een (ex)-partner.

De Dolle Mina's is een feministische beweging die in de jaren zeventig opkwam voor vrouwen. Na 55 jaar zijn ze weer terug en ook lokaal worden er Dolle Mina-initiatieven opgericht, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

'Stop femicide'

In 2020 wilde Gea uit Made scheiden van haar man. De dag dat ze het hem vertelde, vermoordde hij haar. Sindsdien zet Barbara zich in om femicide tegen te gaan. Ze werkte samen met nabestaanden van andere slachtoffers van femicide aan het actieplan 'Stop Femicide'. De Tweede Kamer heeft hiervoor eind vorig jaar tien miljoen euro beschikbaar gesteld.

"Voor mijn zus is deze mars te laat", vertelt Barbara in een video van OPEN Rotterdam. "Ik hoop voor een heleboel andere vrouwen niet." Ze geeft aan hoe belangrijk het is om zo'n protestmars te organiseren. "We zijn een van de laatste landen die zo'n mars organiseren. We moeten gaan zorgen dat zowel mannen, als vrouwen zich ervan bewust zijn dat dit type geweld heel veel plaatsvindt in Nederland."

Volgens Barbara ligt de bal niet alleen bij de overheid, maar moeten we ook elkaar aanspreken op elkaars gedrag. "We moeten onze stem laten horen, dat we dit niet meer willen."