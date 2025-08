Passagiers Ryanair wachten uren op bagage: 'Ik wil naar huis'

Passagiers van Ryanair op Eindhoven Airport moeten zondag uren wachten op hun bagage. Inkomende en vertrekkende vluchten hebben te kampen met vertragingen. Dat komt door onderbezetting bij bagage-afhandelaar Skytanking. Een gezin uit Eindhoven komt zichtbaar geïrriteerd aan in de aankomsthal. "Ik heb twee uur moeten wachten en er was nul informatie over wat er aan de hand was. Nu wil ik maar één ding, zo snel mogelijk naar huis!"

Het geduld van passagiers en mensen die op hen wachten, wordt zwaar op de proef gesteld. Sommigen zijn boos over de gang van zaken. Zoals Lindsay uit het Engelse Manchester die voor een vakantie naar Eindhoven komt. "Ik heb twee uur moeten wachten op mijn bagage. Er werd totaal geen informatie gegeven door Ryanair of de luchthaven. En toen kwam de bagage ook nog eens op de verkeerde band. We misten onze taxi, wat ons ruim zeventig euro kost. Het is allemaal erg frustrerend. Het is afschuwelijk en ik ben erg geïrriteerd. Ik kan nu niet wachten om eindelijk in mijn hotel te zijn en aan onze vakantie te beginnen."

Een Friese familie uit Leeuwarden wacht al twee uur op hun zoon die in het vliegtuig uit Marrakesh zit. "Hij mag het vliegtuig niet verlaten en het duurt allemaal erg lang, maar ja het is niet anders", reageren ze nuchter. Een Engelsman die net is aangekomen zegt maar liefst drie uur op zijn bagage te hebben gewacht. "Het was vreselijk, we kregen totaal geen informatie. Ik wil nu maar één ding en dat is weg hier". Ryanair is de enige vliegtuigmaatschappij die gebruik maakt van Skytanking. Een paar Belgen die aankomen en gevlogen hebben met Transavia laten weten dat alles supervlot ging.

Johan uit Sprundel heeft geduld (foto: René van Hoof)

Niet iedereen maakt zich druk. Johan uit Sprundel staat al bijna twee uur in de aankomsthal te wachten op zijn zoon. "Mijn zoon komt met Ryanair uit Valencia. Ze moeten in het vliegtuig blijven vanwege problemen met de bagage-afhandeling." Dat hij wat langer moet wachten dan hij had verwacht, maakt hem niet zoveel uit: "Ach, het is zondag en dus we doen rustig aan."