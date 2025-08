Fabian Biondina pakt tweemaal goud., ook titel voor Anne van de Wiel

Fabian Biondina uit Bergen op Zoom heeft zondag een dubbelslag geslagen op de Nederlandse kampioenschappen in Hengelo. De atleet schreef zowel het hinkstapspringen als het verspringen op zijn naam. Er was ook (eenmaal) goud voor Anne van de Wiel uit Breda, op de 400 meter horden.

Zijn nationale titel komt niet onverwacht. In februari werd hij in Apeldoorn al Nederlands indoorkampioen met een sprong van 15,67 meter. Ook dat was een primeur voor hem. Toen lukte het hem niet om ook bij het verspringen aan het langste eind te trekken.

Biondina won het verspringen met een afstand van 7,71 meter. Bij het hinkstapspringen reikte hij tot 16 meter en 2 centimeter, waarmee hij zijn reputatie eer aan deed. Onlangs sprak hij al de hoop uit om voor het eerst in zijn loopbaan de 16 meter te halen. Dat is hem nu dus gelukt.

Onlangs debuteerde de de 24-jarige Bergenaar op het Europees kampioenschap voor landenteams in de Spaanse hoofdstad Madrid. In de Spaanse hoofdstad deed hij alleen mee bij het hinkstapspringen. Hij werd zevende met een geweldige verbetering van zijn persoonlijk record (van 15,40 naar 15,91). In Hengelo overbrugde Biondina dus een nog grotere afstand.

Meer goud én zilver

Anne van de Wiel bleef op de 400 meter horden in 57,29 seconden Nina Franke uit Heesch (57,43) net voor. De Bredase heeft ook een naam hoog te houden. De 28-jarige atlete was lang gespecialiseerd in de zevenkamp. Sinds 2023 richt zij zich alleen op de langere sprintonderdelen. Vorig jaar maakte ze tijdens de Olympische Spelen in Parijs deel uit van de nationale vrouwenselectie voor de 4×400 meter estafette.

De twee atleten uit West-Brabant waren niet de enige atleten uit de provincie die dit weekend wonnen. Tim Verbaandert uit Veldhoven liet zich zaterdagmiddag al tot kampioen huldigen op de 5 kilometer.

Nina Franke behaalde dus zilver, net als Eveline Saalberg uit Vessem (400 meter), Anouk van Gils uit Bergen op Zoom (3000 meter steeple chase), Jip Haest uit Bergen op Zoom (polsstokhoogspringen) en Boy Lorist van Eindhoven Atletiek (200 meter).