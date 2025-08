Bestuurder van auto, vrouw van 70, komt om het leven bij ongeluk

In Den Bosch is zondag aan het eind van de middag een dodelijk auto-ongeluk gebeurd. Het ongeval was op de Randweg, de weg tussen Vught en Den Bosch. Het slachtoffer is een vrouw van zeventig uit Den Bosch.

In de wagen zat alleen de bestuurder. Door nog onbekende oorzaak is de auto rond halfzes over de kop geslagen en tegen de vangrail gereden.

Volgens een woordvoerder van de politie is er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken geweest. De weg is in de richting van Den Bosch voorlopig afgesloten. De politie is een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk begonnen.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

