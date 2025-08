Luuk de Jong vertrekt transfervrij naar club van ex-trainer van Ajax

Luuk de Jong gaat definitief weg bij PSV. De bijna 35-jarige spits vertrekt transfervrij naar FC Porto, de club die sinds dit seizoen wordt getraind door Francesco Farioli. De Italiaan had vorig seizoen Ajax onder zijn hoede.

Tot dit weekend was het onduidelijk of De Jong alsnog zou bijtekenen of dat hij de Eindhovense landskampioen zou verlaten. De Jong kiest dus weer voor een buitenlands avontuur. De oud-international kwam eerder uit voor Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla en Barcelona.

De Jong begon hij De Graafschap, vertrok daarna naar FC Twente en keerde na avonturen over de grens in 2014 bij PSV terug op de Nederlandse voetbalvelden. Bij de Eindhovense club scoorde hij regelmatig en was hij vooral een 'kopfenomeen'. In 2019 verkaste De Jong naar Spanje om vervolgens vanaf 2022 weer de clubkleuren van PSV aan te trekken.

In de Eredivisie was hij goed voor 155 doelpunten. Op de lijst van Eredivisietopscorers aller tijden staat hij twaalfde. De Jong is de meest trefzekere speler van de 21e eeuw (in de Eredivisie). Hij maakte in zijn tweede periode in Eindhoven 57 doelpunten in 89 wedstrijden. Ajax was een van de clubs die hem het beste lagen: in vrijwel elke wedstrijd tegen de Amsterdamse rivaal wist hij te scoren, zoals vorig jaar november in de Amsterdam Arena (3-2 verlies voor PSV). In Eindhoven lukte het De Jong niet om tegen het Ajax van (toen) Farioli het net te vinden. Ook dat duel ging voor de latere landskampioen verloren.

De Jong kwam 39 keer uit voor Oranje. Hij bedankte een aantal jaren geleden voor het Nederlands elftal, omdat hij meer tijd wilde hebben voor zijn loopbaan als clubspeler.

PSV laat via X weten dat De Jong 'een aanvoerder met klasse' was, 'een echte clublegende'.