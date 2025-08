Lichaam gevonden in appartement: persoon lag er al enige tijd

In een appartement aan de Kasteel-Traverse in Helmond is zondagavond tegen een uur of acht een lichaam aangetroffen. Het is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat. De dode persoon zou er al langer hebben gelegen. Er hangt een ondraaglijke geur.

Politie en brandweer zijn na de melding van de vondst poolshoogte gaan nemen, maar ze kunnen er verder niets over kwijt. De politie stelt in ieder geval geen strafrechtelijk onderzoek in, zo laat een woordvoerder weten. Het lichaam werd gevonden in een appartement op de eerste etage.

Brandweer en politie werden ingeschakeld (foto: Harrie Grijseels/Persburau Heitink).

