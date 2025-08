Enorme brand in loods met 2000 liter diesel en naast schuur met 9000 kippen

In twee loodsen van een agrarisch bedrijf in Vessem woedt zondagavond een zeer grote brand. Dit meldt de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. In één van de schuren staat een opslag van 2000 liter diesel. Hiernaast staat een grote kippenschuur. Er zitten negenduizend kippen in.

De brandweer probeert er alles aan te doen om alle kippen te redden.