Grote brand slaat over naar stal: duizenden kippen omgekomen

Bij de brand die zondagavond is uitgebroken op het terrein van een agrarisch bedrijf aan de Keijenhurkseweg in Vessem, zijn duizenden kippen omgekomen. Het vuur woedde in twee loodsen van het bedrijf en sloeg over naar de kippenstal, die ernaast lag. Dit liet de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost rond één uur zondagnacht weten.

De brandweer kon voorkomen dat een tweede stal met kippen ook in vlammen opging. "De kippen in deze loods lijken ongedeerd", meldt de Veiligheidsregio.

In de stal zaten ongeveer negenduizend kippen. Het is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet volledig duidelijk hoeveel dieren precies het door de brand en rook niet hebben gered.

De brandweer was met veel mensen en groot materieel uitgerukt. Er werden vier blusvoertuigen ingezet. Om deze van voldoende bluswater te voorzien, werd er ook opgeschaald met een extra watertransportsysteem en extra watertanks.

Rond middernacht was het vuur onder controle. De brandweer is nog enkele uren bezig geweest met nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend.

Opslagtank met diesel

Het vuur was ontstaan in twee loodsen. Die stonden allebei volledig in brand. In een van die loodsen sloegen de vlammen ook uit het gebouw. Binnen stonden onder meer een aantal machines en een opslagtank met tweeduizend liter diesel. Het is niet bekend wat er in de tweede loods stond.

De Veiligheidsregio liet verder weten dat er op de daken van de loodsen die door de brand zijn verwoest, geen zonnepanelen liggen. Vlakbij die schuren staat ook een stal met hierin koeien. Die hebben voor zover bekend geen gevaar gelopen.