Man drinkt 4 bier en rijdt fietser dood: 'Het is een gevaarlijke kruising'

Geen gevangenisstraf, maar een taakstraf van 240 uur werd maandag geëist tegen de veroorzaker van een dodelijk ongeluk in Bergeijk. De nu 57-jarige H. had vier bier op toen hij in september 2023 in Bergeijk een 69-jarige fietser uit Valkenswaard aanreed. Het slachtoffer overleed diezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het is 25 september 2023 als H. een belletje krijgt dat zijn werkafspraak die middag niet doorgaat. Hij besluit daarom naar een vriend in Eersel te rijden, waar hij een biertje drinkt. Daarna rijdt hij naar een camping en daar drinkt hij nog eens drie bier om vervolgens weer te vertrekken in zijn bedrijfsbus. Als H. bij een kruising op de Fressevenweg aankomt, ziet hij een fietser over het hoofd. Hij rijdt de man aan. Meerdere hulpdiensten rukken uit en het slachtoffer wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij nog diezelfde avond aan zijn verwondingen. Net na het ongeluk zijn foto's gemaakt door een 112-fotograaf. H. heeft deze foto's gekocht en uitgeprint om de situatie in de rechtszaal uit te leggen. "De zon stond recht in mijn gezicht. Het is een gevaarlijke kruising." Hij ontkent niet dat hij bier op had en dat hij niet heeft geremd. "Ik zag geen beweging van rechts, dus ik heb alleen het gas losgelaten en niet geremd."

Brieven aan nabestaanden

Twee dagen na het ongeluk schrijven H. en zijn familie brieven aan de nabestaanden van het slachtoffer. Een paar maanden later krijgt hij een brief terug van de stiefdochter. Daarin bedankt ze H. en zijn familie voor de oprechte brieven. "Ik kan me voorstellen dat het ook een grote last is voor jullie", schrijft ze. In de rechtszaal in Den Bosch heeft H. het moeilijk. Hij is gespannen en emotioneel. Als de rechter hem vraagt wat de gevolgen zouden zijn als hij de gevangenis in moet, valt hij stil. "Weet ik niet", mompelt hij uiteindelijk, geschrokken van de vraag. In 2011 is hij ook al eens veroordeeld voor het rijden onder invloed. Toen moest hij een geldboete betalen. H. zegt dat hij sinds het ongeluk in 2023 helemaal is gestopt met drinken. Ook is hij sindsdien nooit meer over de bewuste kruising gereden. Posttraumatische stressstoornis

Momenteel werkt H. nog, wel minder dan voorheen. Zijn huisarts denkt dat hij een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen en daar krijgt hij psychische hulp voor. Ook moet hij 50.000 euro betalen aan zijn eigen verzekeraar, omdat hij met drank op reed. Hij lost dit met 500 euro per maand af. De officier van justitie eist nu een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging voor 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. "Ik heb getwijfeld om een voorwaardelijke gevangenisstraf te eisen, maar dat doe ik niet", zegt ze. "Niemand heeft dit gewild, maar het is wel gebeurd." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.