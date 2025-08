Vrouw (24) steekt ex-vriend meerdere keren, 4,5 jaar cel en tbs geëist

Tegen Cheyenne L. (24) uit Boxtel is maandag in de rechtbank in Den Bosch 4.5 jaar cel en tbs geëist, omdat ze haar ex-vriend tijdens meerdere ruzies heeft gestoken. De twee steekpartijen gebeurden 's nachts in juli 2023 en november 2024 in Boxtel.

In juli 2023 krijgt de politie om drie uur 's nachts een melding van een steekpartij in Boxtel. Ze vinden de toenmalige vriend van Cheyenne met meerdere steekwonden. In zijn arm zit nog een deel van het mes. In de gootsteen in het huis van Cheyenne ligt een mes met afgebroken lemmet. Ondanks de verwondingen, wil het slachtoffer geen aangifte doen. Een paar maanden later, begin 2024, ontstaat er een vechtpartij tussen Cheyenne, haar vriend en andere bekenden. Een van Cheyennes vriendinnen doet aangifte tegen haar vanwege mishandeling en bedreiging. "Ik snij je open van je kop tot je kut", zou Cheyenne gezegd hebben, waarna een van haar familieleden in de zaal in de lach schiet. Dan gaat het in november 2024 weer mis. Rond halfvijf 's nachts krijgt de politie een melding van een steekpartij in het huis van Cheyenne in Boxtel. Het slachtoffer heeft steekwonden in zijn schouder, arm en buik. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en Cheyenne wordt opgepakt.

"Ik ben bang dat ze me de volgende keer doodsteekt."

Tijdens deze laatste steekpartij hadden de twee al geen relatie meer, maar nog wel contact. En dit keer is het voor de ex van Cheyenne genoeg geweest. "Eerdere keren wilde ik geen aangifte doen, maar ik vind dat ze hulp nodig heeft, want ik ben bang dat ze me de volgende keer doodsteekt", verklaarde hij eerder tegen de politie. Volgens Cheyenne klopt er niks van zijn verhaal. "Ik heb dat mes niet vast gehad. Het zou mij niet verbazen als hij zichzelf heeft gestoken", zegt ze, waarna de voorzitter enkele WhatsApp-berichten voorleest waarin Cheyenne naar anderen appt dat ze haar ex dood gaat maken. Tijdens de rechtszaak is Cheyenne gefrustreerd. Zeker als de voorzitter begint over de tegenstrijdige adviezen van deskundigen. De reclassering denkt dat de kans op terugval groot is en dat een ambulante behandeling niet haalbaar is.

"Ik ben 25 en ik dreig mijn huis kwijt te raken, dat is niet wat ik wil."