In dit ziekenhuis pakt een speciaal team huiselijk geweld aan

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft een speciaal team om huiselijk geweld te herkennen en zorgverleners te helpen bij het doen van een melding. In één week tijd kwamen in juli twee vrouwen uit Brabant om het leven door femicide. In het ziekenhuis was de impact van het nieuws groot.

Op 15 juli werd Joeweela (39) uit Eindhoven doodgeschoten in Gouda, de vermoedelijke dader was haar ex-man. Drie dagen later, op 18 juli, werd Jessica (38) uit Vlijmen door huiselijk geweld om het leven gebracht. In beide gevallen gaat het om femicide, geweld door een (ex)-partner.

“Het bevestigt wat wij in het Amphia Ziekenhuis dagelijks zien aan gevallen van huiselijk geweld", legt Yvon van Gastel, coördinator van het huiselijk geweld team in het ziekenhuis, uit. "Het afgelopen jaar zagen we elke dag een nieuwe patiënt. Dit jaar zet deze trend zich voort."

Het Amphia Ziekenhuis heeft sinds 2008 een speciaal team om huiselijk geweld te herkennen en zorgverleners te helpen bij het doen van een melding: team SIP (Signaleren, Inventarisatie, Preventie van huiselijk geweld).

Voor slachtoffer én pleger

Van Gastel is coördinator van het team en kan worden ingezet als zorgverleners sterke signaleren zien van huiselijk geweld of 'intiem terreur': een vorm van geweld waarbij de partner controle uitoefent op de ander of dwingend gedrag laat zien.

"Als een patiënt bij ons in het ziekenhuis komt en wij signaleren een bezorgdheid dan pakt het SIP-team die melding op." Dit kan volgens Van Gastel zowel over het slachtoffer als over de pleger gaan. "Want daar zijn wij ook voor."

Handgebaar

Slachtoffers kunnen ook zelf melding maken door in het ziekenhuis het internationaal handgebaar tegen huiselijk geweld te gebruiken. Daarbij vouw je je duim in je platte hand en sluit je vervolgens je hand. "Als wij dat gebaar zien, zullen wij in actie komen."

"Vaak zien wij patiënten die heel angstig zijn, waarbij ze minder open durven te zijn dan bij andere vormen van huiselijk geweld. Dat is ook doordat bij intiem terreur vaak de hele eigen 'ik' van een krachtig persoon is aangetast. Iemand is dan tot een onzeker persoon gemaakt." Het team probeert allereerst de rust te bewaren en samen met de patiënt tot een plan te komen. "Soms is het belangrijk dat wij de vrouwen apart spreken."

Van Gastel geeft aan dat er in het ziekenhuis professionals werken die ogen en oren hebben en extra alert zijn. "Ook al komt men hier soms voor iets anders, dan proberen wij er doorheen te prikken."