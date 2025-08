Bolle Jos moet alsnog 221 miljoen euro terugbetalen, vindt OM

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat drugshandelaar Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos uit Breda, alsnog 221 miljoen euro aan crimineel vermogen terugbetaalt. Drie weken geleden besliste de rechtbank in Rotterdam dat de voortvluchtige ruim 96 miljoen euro moest terugbetalen. Het OM vindt dat de rechtbank op een verkeerdere manier tot deze rekensom is gekomen en gaat daarom in hoger beroep, zo werd maandag bekendgemaakt.

De rechtbank kwam in juli tot een bedrag van 127 miljoen euro, wat Jos verdiend heeft met de cocaïnehandel. Daar was de waarde van de zes partijen cocaïne die eerder in beslag zijn genomen alleen nog niet van afgetrokken. Na aftrek van de inbeslaggenomen transporten kwam de rechtbank uit op een bedrag van bijna 97 miljoen. Het OM vindt het niet uit te leggen dat de rechtbank de aankoopkosten van de in beslag genomen cocaïne in mindering brengt. "Het is niet uit te leggen aan de maatschappij dat iemand zijn illegaal verdiende geld investeert in cocaïne, en dat die investeringskosten dan als bedrijfsrisico worden gezien", laat het OM weten.

Horloges en appartement

Daarnaast vindt het OM dat de rechtbank op een verkeerde manier heeft berekend hoeveel voordeel Leijdekkers heeft gehad. Ook zou de periode waarin hij zijn geld heeft verdiend 'onvolledig en te beperkt zijn', vindt het OM. In deze video zie je meer over de zaak tegen Bolle Jos en wie hij is:

Wachten op privacy instellingen...