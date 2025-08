Man (27) krijgt taakstraf na dodelijke aanrijding van vrouw (87)

Edin M. uit Cuijk is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Ook mag hij twaalf maanden lang geen motorvoertuig besturen. De 27-jarige man reed in februari 2023 een 87-jarige vrouw dood in het buitengebied van Haps.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de dodelijke aanrijding voorkomen had kunnen worden als M. zich aan de snelheid had gehouden. Dan had hij de auto al zo’n 23 meter voor de kruising tot stilstand kunnen brengen, ook al reed hij op een voorrangsweg.

Op 23 februari rond twee uur 's middags reed M. 116 kilometer per uur op de Kalkhofseweg, terwijl je daar maar 80 kilometer per uur mag rijden. De vrouw stak op de kruising met de Hoefseweg over met haar fiets, werd aangereden en overleed onderweg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Te onoplettend

"Ik zag dat een fietsster bezig was om de Kalkhofseweg over te steken", verklaarde M. vorige maand in de rechtszaal. "Op het moment dat ik haar zag, heb ik zo hard geremd als mogelijk was en ik heb mijn auto van de fietsster weggestuurd in een poging een aanrijding te voorkomen. Dat is niet gelukt en ik heb de fietsster geraakt."

De rechtbank vindt dat M. met zijn Volkswagen Golf te hard en te onoplettend de kruising is genaderd. Daardoor kon hij niet op tijd stoppen. Volgens de rechter heeft hij niet de verantwoordelijkheid genomen die van iemand in het verkeer wordt verwacht. "Door zijn rijgedrag heeft verdachte zeer ingrijpend en onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer", stelt de rechtbank in het vonnis.

200 uur

Sinds de dodelijke aanrijding werkt hij niet meer en rijdt hij nog nauwelijks auto. De gevolgen zijn dus groot voor hem, vindt de rechtbank. Die persoonlijke omstandigheden zijn door de rechtbank meegewogen. M. was nog niet eerder veroordeeld en heeft na het ongeluk geprobeerd het slachtoffer te helpen.

De straf valt iets lager uit: 200 uur in plaats van 220 uur taakstraf. Dat komt omdat de uitspraak ruim drie maanden langer op zich heeft laten wachten dan eigenlijk had gemoeten. Mocht hij de taakstraf niet uitvoeren, dan moet hij 100 dagen de cel in.