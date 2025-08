Ultieme laatste rustplaats voor NAC-supporters in Breda: 'Alles klopt'

Cornervlaggen, stadionstoeltjes en een echte middenstip. Op begraafpark Zuylen in Breda hoeven trouwe NAC-supporters zelfs na hun dood geen afscheid te nemen van hun club. In een hoekje van de begraafplaats kunnen ze worden bijgezet op een symbolisch voetbalveld in geel-zwarte sfeer. "Er zijn meer van dit soort laatste rustplaatsen, maar zo compleet als hier vind je dit nergens", zegt directeur Roel Stapper van de begraafplaats.

Het NAC-hoekje op het begraafpark bestond al wat langer, maar sprak nauwelijks tot de verbeelding. Volgens directeur Stapper omdat de bezieling ontbrak. Dat is volgens hem ook de reden dat er onder supporters nauwelijks animo voor was. "We hebben het idee aanvankelijk te amateuristisch uitgewerkt. De cultuur rondom een club let heel nauw waarbij details moeten kloppen. Dat hebben we niet goed gedaan." Om het initiatief een nieuwe kans te geven, riep de begraafplaats de hulp in van het NAC-museum. Op hun advies werden er langs de lijn stoeltjes uit het stadion geplaatst voor familie of vrienden van de overleden NAC-fans. Om het veld roepen tribunefoto’s de sfeer op van vijf verschillende periodes in de clubhistorie. Op de hoekvlaggen prijkt het portret van overleden clubicoon Hein van Poppel.

"Alles klopt, zelfs de kleur geel."

Een middenstip met het huidige NAC-logo maakt het geel-zwarte gevoel compleet. "Nu we dit samen met NAC hebben aangepakt, begint het echt te leven. Alles klopt, zelfs de kleur geel", legt Stapper uit. Hij verwacht dat door de ingrijpende facelift meer NAC-supporters zullen kiezen voor de bijzondere laatste rustplaats.

Voorzitter Ad van den Bemt, voorzitter supportersvereniging en bestuurslid NAC Museum is voorzichtig positief: "Het is natuurlijk een commercieel iets, maar ik vind het wel mooi. Voor NAC-supporters is het fijn dat er zo’n plek gecreëerd wordt. Ik denk dat ik er zelf ook best bijgezet wil worden."

"Je mag het veldje uiteraard wel betreden, maar liever graag zonder een voetbal.”

De as van de NAC-supporters kan worden bijgezet in één van de zes zuilen op het veld. In elke zuil is er ruimte voor drie urnen. De as mag niet worden verstrooid op het veld. Roel Stapper: "Je mag het veldje uiteraard wel betreden maar liever graag zonder een voetbal." Maarten Akkermans is fervent NAC-fan en secretaris van 'Samen voor NAC'. "NAC zit diep in de Bredase samenleving en ik vind een speciaal veldje op de begraafplaats daarom wel passend. Ik hoef daar straks zelf niet per se te liggen, maar ik begrijp de behoefte bij mensen wel." Dinsdag wordt het ereveldje voor NAC-supporters officieel heropend. Hiervoor wordt in het bijzijn van zijn familie het monument ter nagedachtenis aan Hein van Poppel verhuisd van het Rat Verlegh Stadion naar een blijvende plek op de begraafplaats.