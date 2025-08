Gestolen schapen teruggebracht door politie: 'Alsof ze werden aangehouden'

Schapenhouder Johan uit Waalwijk zag hoe iemand midden in de nacht zijn dieren ontvoerde. Hij handelde snel en snorde camerabeelden op, waardoor de dader na nog geen twee dagen kon worden gearresteerd. "Een buitenkansje", noemt hij het.

"Kijk, grappig he." Johan staat bij zijn wei en laat een foto van zijn schapen zien. Het is een foto van de politie, met zijn schaapjes in een politiebusje. "Net alsof ze aangehouden worden", grinnikt hij. Maar de wollige diertjes waren eigenlijk juist op weg naar huis. Terug naar Waalwijk.

Zaterdagnacht, rond de klok van vijf, werden drie van zijn schapen ontvoerd uit zijn weiland. "En twee weken geleden zijn er ook al zes schapen meegenomen", vertelt Johan. Of het om dezelfde dader gaat, dat vindt hij gissen. Maar hij was in elk geval wel extra alert op zijn dieren. Toen het weer raak was, heeft hij camerabeelden teruggekeken. De dader was herkenbaar in beeld en zijn kenteken ook. "Met een rondje googlen kom je een heel eind. Dan is-ie zo te vinden."

“Hij had de labeltjes aan hun oren zelfs al vervangen.”