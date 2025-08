Automobiliste ontkent aanrijding in Uden, politie doet onderzoek

Op de kruising van de Industrielaan met de Vluchtoordweg in Uden is maandagavond rond half acht een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Een automobiliste die mogelijk betrokken was bij het ongeluk, ontkent dat zij de fietser heeft aangereden. De politie sluit niet uit dat de auto in beslag wordt genomen voor verder onderzoek.

Fietser raakt gewond bij ongeluk in Uden (foto: Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).