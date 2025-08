Jongeren veroorzaken onrust op kermis: 'Escalatie kunnen voorkomen'

Maandagavond ontstond er onrust op de kermis in Liempde. "Jongeren van buitenaf kwamen de lokale jeugd uitdagen", vertelt een van de horecaondernemers. De politie zou op linie en met wapenstok de rust hebben hersteld.

De onrust zou tegen sluitingstijd, rond één uur 's nachts, ontstaan zijn bij de botsauto's. Veel andere attracties waren op dat moment al gesloten. "Dit is zo jammer, zo zonde van ons mooie dorpsfeest", verzucht een Liempdse horecaondernemer dinsdagochtend. Wat er precies gebeurd is, weet hij niet. "Maar de politie en beveiliging hebben snel en goed gehandeld om echte escalatie te voorkomen."

Voorafgaand aan de kermis in Liempde was er op sociale media al gewaarschuwd dat jongeren, die in Boxtel - waar Liempde onder valt - de laatste tijd al vaker voor onrust zorgen, de boel zouden komen verstoren op de Liempde kermis.