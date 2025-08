Boxtel overweegt extra maatregelen na opstootjes op kermis

Boxtel bekijkt of het nodig is om volgende week bij de kermis extra maatregelen te nemen. De aanleiding zijn meerdere opstootjes maandagavond op de kermis in Liempde, in dezelfde gemeente. Twee groepen zochten tussen de attracties herhaaldelijk de confrontatie met elkaar op. Ook werd iemand mishandeld, deels door dezelfde personen.

"Als er extra maatregelen nodig zijn, nemen we die", zegt burgemeester Ronald van Meygaarden dinsdag tegen Omroep Brabant. Veel goeds heeft Van Meygaarden niet te zeggen over wat er maandagavond is gebeurd. Hij geeft aan erg geschrokken te zijn. “Je doet er alles aan om zo’n gezellig evenement als de kermis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch merk je elk jaar opnieuw dat er spanningen kunnen ontstaan." Meerdere confrontaties

De politie moest maandagavond twee keer de wapenstok gebruiken om een massale vechtpartij op de kermis te voorkomen. Een 22-jarige man uit de gemeente Boxtel is hierbij aangehouden. Later op de avond kon de politie voor de derde keer naar de kermis. Toen werd iemand in de buurt mishandeld. Daarbij waren dezelfde jongeren betrokken. Fatbike-gang

Jongeren in Boxtel zorgen al langer voor overlast. Ze vertonen intimiderend gedrag, schelden mensen uit en bespugen hen. Sinds juni geldt in Boxtel een samenscholingsverbod om de rust in de samenleving te borgen. Vóór de kermis in Liempde werd op sociale media al gewaarschuwd dat de Boxtelse jongeren naar de kermis in Liempde zouden komen, maar dat is volgens de burgemeester niet raar. "Boxtel en Liempde zijn dezelfde gemeente. Als er ergens wat leuks te doen is, dan zie je dat mensen van beide plaatsen daar naartoe komen." Of de mensen die zich maandag op de kermis verzamelden bij de overlastgevende 'fatbike-gang' uit Boxtel horen, weet de burgemeester niet. “Het is vaak wel zo dat mensen die zich minder goed gedragen ook op een fatbike zitten.” Van Meygaarden hoopt dat de rest van de kermis in Liempde rustig verloopt. De burgemeester geeft aan daarna te gaan evalueren.