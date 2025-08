Buurt geschrokken na nieuwe brand: ‘Eerst het stopcontact, nu de meterkast'

De schrik zit er goed in aan het Hermelijnkwartier in Cuijk. Dinsdagmiddag was daar voor de derde keer in twee weken tijd brand in hetzelfde huis. “Het gevoel van veiligheid was al weg na de twee eerdere branden, en nu weer eentje”, verzucht een buurvrouw.

Het is druk met werkbusjes in het hofje van het huis waar de brand woedde. Mannen van netbeheerder Enexis graven een gat in de straat om de de elektra en het gas naar het getroffen huis af te sluiten. Aan het huis zelf vallen vooral de zwartgeblakerde ramen op. De schade is groot en het huis is onbewoonbaar geworden.

Gas en elektra worden afgesloten na derde brand (foto: Jos Verkuijlen).

De buurvrouw vertelt dat ze niet thuis was toen de brand begon. “Mijn dochter belde: ‘Mama, er is weer brand.’ Ik ben als een gek naar huis gereden.” Haar huis bleek vol rook te staan. "Ik kan nu niet thuis slapen", zegt ze. Schoonmakers van stichting Salvage zijn uren na de brand nog druk bezig in haar huis.

De schade na de brand is groot (foto: Jos Verkuijlen).

De eerste brand in het huis waar ook dinsdagmiddag brand woedde, was vorige week dinsdag. De dag erna was er opnieuw brand in hetzelfde huis. “De eerste keer was het een stopcontact, toen de verwarmingsketel en nu de meterkast”, zegt een buurtbewoner. Over de bewoners van het huis zijn veel buurtbewoners duidelijk: “Het zijn aardige mensen.” Maar waarom juist in dit huis zo vaak brand uitbreekt, is voor niemand duidelijk. De bewoners van het getroffen huis, kunnen door de brandschade voorlopig niet terug. Het huis is van wooncorporatie Mooiland. Hoe het nu verder moet met het huis en de bewoners is nog niet duidelijk. “De oorzaak van de brand is nog niet bekend”, zegt een woordvoerder. “Daar loopt een onderzoek naar. Meer kunnen we er nog niet over zeggen.”