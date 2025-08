Penningmeester steekt geld in eigen zak: jubileumjaar op losse schroeven

Wat een groots feestjaar had moeten worden voor het 750 jaar oude Oudenbosch, is uitgedraaid in een fiasco. De penningmeester van de stichting die de festiviteiten rond dat jubileum organiseert, blijkt tienduizenden euro’s te hebben verduisterd. Gemeenschapsgeld waarmee voor alle bewoners evenementen georganiseerd zouden worden.

“We zijn enorm geschrokken en diep teleurgesteld”, zegt bestuurslid Mark Buijs. Volgens hem zat de penningmeester privé financieel in de knoei en heeft hij het geld daarom in eigen zak gestoken. “We hadden dit niet verwacht en zeker niet van deze persoon die ervaring heeft met financiële zaken.” Het bestuur kwam erachter toen leveranciers aan de bel trokken waarom rekeningen niet betaald werden. Al snel bleek dat de penningmeester geknoeid had. Tienduizenden euro's verduisterd

De stichting zou voor de festiviteiten 90.000 euro subsidie van de gemeente hebben gekregen. Hoeveel de penningmeester daarvan in eigen zak heeft gestoken, wil Buijs niet zeggen. Maar het gaat volgens hem zeker om ‘enkele tienduizenden euro’s’. Volgens Buijs heeft de fraude ook flinke consequenties voor de andere festiviteiten die dit jaar nog op de planning stonden. In december staat bijvoorbeeld nog een eindfeest gepland. “We willen er alles aan doen om de geplande festiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, maar dat zal mogelijk in versoberde vorm zijn. Er zijn minder middelen beschikbaar, dus dat betekent dat we minder grote namen op het podium kunnen zetten.” Hij roept de gemeenschap en ondernemers in Oudenbosch op om te helpen waar ze kunnen. “Misschien kunnen ze coulant zijn met rekeningen en wat kwijtschelden. Maar ik begrijp ook dat dat ingewikkeld wordt, want hun rekeningen moeten uiteraard ook betaald worden.” Buijs noemt het een flinke aderlating. “Het is ontzettend zuur, want zo’n bijzonder jubileum maak je maar een keer mee.” Het bestuur heeft dinsdag aangifte tegen de penningmeester gedaan.