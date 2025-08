'Forse boete' voor Telstar vanwege rellen in play-offs tegen FC Den Bosch

Telstar heeft van de tuchtcommissie van de KNVB een 'forse boete' gekregen vanwege de ongeregeldheden eind mei tegen FC Den Bosch. Direct na de wedstrijd gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist in het stadion in Velsen-Zuid. Bij de vechtpartijen raakten twee mensen gewond.

Volgens de politie ging een tiental supporters van Telstar als eerste richting het uitvak. "Vlak daarna betraden ook supporters van de uitploeg het veld en ontstond een confrontatie tussen beide supportersgroepen", omschrijft de politie. Wat volgde was een grote vechtpartij. Een van de supporters werd zo hard geslagen dat hij tegen de grond ging en door ambulancepersoneel geholpen moest worden.

"Deze vechtpartij heeft de avond voor veel goedwillende supporters volledig overschaduwd. Telstar keurt dit gedrag ten strengste af en noemt het volstrekt onacceptabel", zo laat de club weten. Hoe hoog de boete precies is, is niet duidelijk.

Als reactie op de incidenten heeft Telstar meerdere stadionverboden opgelegd aan de relschoppers. "Daarnaast lopen er strafrechtelijke onderzoeken die worden uitgevoerd door de politie en het Openbaar Ministerie."

FC Den Bosch liet eerder weten te onderzoeken wie er precies bij de vechtpartijen betrokken was. Of er vanuit die club nog sancties volgen, is onduidelijk.