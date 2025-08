Politie massaal aanwezig op dorpskermis na ongeregeldheden

De politie was dinsdagavond in groten getale aanwezig op de kermis in Liempde na eerdere ongeregeldheden tussen groepen jongeren. Ook meerdere beveiligers en boa's liepen er rond. De nacht ervoor waren er meerdere opstootjes tussen twee groepen die de confrontatie met elkaar zochten. Ook werd iemand mishandeld.

De kermis verliep dinsdagavond rustig. Agenten gingen actief in gesprek met jongeren om escalatie te voorkomen.

Maandagnacht, zo rond sluitingstijd, ontstond er bij de botsauto's een dreigende situatie toen groepen jongeren ruzie met elkaar zochten. Om te voorkomen dat er een massale vechtpartij zou ontstaan, vormde de politie een linie. Daarbij werd ook de wapenstok gebruikt. Bij een tweede opstootje hielden agenten een 22-jarige man uit de gemeente Boxtel aan. Nog wat later kwam bij de politie een melding binnen van een mishandeling buiten het kermisterrein. Daarbij waren mensen betrokken die bij dezelfde groepen hoorden. Voor deze mishandeling is niemand aangehouden. Jongeren uit Boxtel zorgen al langere tijd voor overlast. Ze vertonen intimiderend gedrag, schelden mensen uit en bespugen hen. Sinds juni geldt in Boxtel een samenscholingsverbod.

Ronald van Meygaarden, de burgemeester van Boxtel, bekijkt of het nodig is om volgende week bij de kermis - die dan in Boxtel van start gaat - maatregelen te nemen. Hij geeft aan erg geschrokken te zijn over wat er is gebeurd in Liempde. “Je doet er alles aan om zo’n gezellig evenement als de kermis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch merk je elk jaar opnieuw dat er spanningen kunnen ontstaan."

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink