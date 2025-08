Kerkorgel plankje voor plankje ontmanteld voor tweede leven in Polen

Ooit stond het orgel in volle glorie in de Antonius Abtkerk in Volkel, melodieus galmend terwijl de kerkgangers meezongen. Maar de kerk in het dorp is geen plek meer voor weesgegroetjes en gebed, en krijgt een andere bestemming. En daarom wordt het orgel deze dagen heel zorgvuldig, plankje voor plankje uit elkaar gehaald en daarna verkast richting Polen.

Twee maanden geleden sloten de imposante deuren van de kerk aan de Kloosterstraat definitief. Het monumentale gebouw werd leeggehaald en spullen werden weggegeven of verkocht via een veiling. In het gebouw uit 1938 komt een medisch centrum. Het tachtig jaar oude orgel krijgt een nieuwe bestemming in een kerk in Polen. Het uit elkaar halen van het instrument blijkt een ingewikkeld, tijdrovend karwei. Ontelbare stukken hout liggen opgestapeld in de kerk in Volkel. Een team van zo’n tien vrijwilligers steekt de handen uit de mouwen om het instrument schadevrij uit elkaar te halen. Het kost het team zo'n drie dagen om het gevaarte te ontmantelen en naar beneden te krijgen. Vervolgens worden de stukken orgel ingeladen en begint de tocht naar Polen.

"Zonde om het naar het schroot te doen."

“We vonden het zonde om het orgel naar het schroot te doen”, vertelt vrijwilliger Jan Coppens tegen Dtv Nieuws. “Het is belangrijk voor ons dat het orgel op een goede plek terechtkomt. Er was geen mis zonder orgelmuziek. Als er geen orgel bij een mis was, was het een totaal andere sfeer. Voor Volkel is het een heel bijzonder ding geweest!” Het demonteren heeft soms wat raakvlakken met klusjes van Buurman en Buurman: niet heel soepel, maar op het einde altijd effectief. Met een tillift wordt een groot deel van het orgel naar beneden gehaald.

"Het zou leuk zijn als we met alle vrijwilligers naar Polen kunnen gaan."