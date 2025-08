Frauderende penningmeester is man (28) uit Oudenbosch, gemeente geschrokken

De penningmeester van het Comité Oudenbosch 750 tegen wie aangifte is gedaan vanwege verduistering, is een man van 28 uit Oudenbosch. Volgens meerdere bronnen in het dorp heeft hij een bedrag van ongeveer 75.000 euro in eigen zak gestoken om zijn gokverslaving te bekostigen. Geld dat was bedoeld voor het organiseren van festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van het dorp.

Het bestuur van de organiserende stichting kwam achter de fraude toen leveranciers aan de bel trokken waarom rekeningen niet betaald werden. Al snel bleek dat de penningmeester geknoeid had. Reden voor de organisatie om aangifte tegen de man te doen bij de politie. Festiviteiten mogelijk versoberd door

De stichting heeft voor het organiseren van de festiviteiten 90.000 euro subsidie van de gemeente gekregen. Volgens Mark Buijs van het Comité Oudenbosch heeft de fraude flinke consequenties voor de feestelijkheden die dit jaar nog op de planning staan. “We willen er alles aan doen om de geplande festiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, maar dat zal mogelijk in versoberde vorm zijn.”

De penningmeester woont nog bij zijn ouders. Hij zat volgens Buijs privé financieel in de knoei en heeft het geld daarom in eigen zak gestoken. Aangifte

De gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt, laat weten 'ontzettend geschrokken' te zijn. "Wij zijn door de organisatie van de festiviteiten op de hoogte gebracht van frauduleuze handelingen door de penningmeester en dat zij aangifte hiervan hebben gedaan." Op de subsidie zijn volgens de gemeente voorwaarden van toepassing. "Wij wachten af wat de gevolgen hiervoor zijn. Wij vinden het belangrijk dat festiviteiten in het kader van 750 jaar Oudenbosch dit jaar zo veel als mogelijk doorgaan. Wij zullen daar als gemeente in ondersteunen. We kijken nog hoe we dat gaan doen", luidt de reactie van de gemeente. Ze gaat zelf geen aangifte doen. Gedupeerden

Inmiddels hebben ook de eerste gedupeerden van zich laten horen. Een daarvan is de organisator van het driedaagse festival Oudenbosch Bruist dat in juni voor de basiliek werd gehouden. “Helaas zijn ook wij, als Stichting Oudenbosch Bruist, gedupeerd door de ontstane situatie. Zo wachten we nog altijd op eerder toegezegde subsidiegelden die we van het Comité Oudenbosch 750 zouden krijgen. Wij onderzoeken momenteel welke juridische stappen noodzakelijk zijn om onze belangen te beschermen.” Oudenbosch Bruist benadrukt dat ze een volledig onafhankelijke stichting is en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken binnen de organisatie 750 jaar Oudenbosch.