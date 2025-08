Uitslaande woningbrand: bewoner zeer ernstig verbrand, huizenblok ontruimd

Er woedde woensdagmiddag een uitslaande brand in een huis aan de Prins Willemstraat in Klundert. De bewoonster heeft zeer ernstige brandwonden opgelopen, meldt de Veiligheidsregio. Zes huizen in de straat moesten worden ontruimd.

Rond kwart over vier is het sein brand meester gegeven. De brand was uitslaand vanaf de begane grond. De brandweer zette aanvankelijk vooral in op het voorkomen van het overslaan van de brand naar andere huizen.

De bewoners die hun huis uit moesten zijn veilig en mogen terug naar huis als de nacontrole van de brandweer voorbij is. Volgens de Veiligheidsregio hebben veel mensen de brand gezien en gaat het om een 'heel heftige en impactvolle gebeurtenis'. De vrouw is naar een brandwondencentrum in Rotterdam gebracht.