Moordenaar van Linda van der Giesen bezig met boek over zijn leven

John F., die twaalf jaar cel uitzit voor de moord op zijn ex Linda van der Giesen (28) bij het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk, werkt aan een boek over zijn leven. De 47-jarige man uit Zevenbergen zei dit donderdagmorgen in de rechtbank in Breda. Daar werd gesproken over verlenging van de tbs met dwangverpleging.

F. verblijft sinds enige tijd in de Oostvaarderskliniek in Almere. Hier is hij doorgegaan met waar hij in de cel is begonnen: het op papier zetten van zijn leven, wat er zoal met hem is gebeurd en het delict waarmee een eind werd gemaakt aan het leven van zijn ex-vriendin.

Linda van der Giesen werkte als verpleegkundige in Waalwijk. Ze werd op 10 augustus 2015 in de middag doodgeschoten op de parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis. Twee ruiten van de auto waarin ze zat, werden door een of meer kogels geraakt. Ze was nog in leven toen collega’s en omstanders haar probeerden te redden, maar dat mocht niet baten. Ze was die maandag na haar zomervakantie weer begonnen en had haar dienst net erop zitten.

'Opdracht therapeut'

“Het was een opdracht van mijn therapeut. Het was confronterend om alles op te schrijven: mijn leven, het delict. Het had voor mij ook een therapeutische werking”, vertelde F., netjes gekleed en kort geknipt, tijdens de rechtszaak over het boek in wording.

In het boek zal ook zijn zoon (F.: “Hij is nu een jaar of zeventien, achttien.”) voorbijkomen. F. heeft sinds de femicide in 2015 geen contact meer met hem. Zijn verslaving komt eveneens aan de orde, al zegt F. dat hij sinds de dodelijke schietpartij niets meer heeft gebruikt.

Behandeling voortzetten

Aan het begin van de zitting vertelde hij meteen hoe de vlag er voor hem bij hangt: “Ik kan me vinden in het advies van de kliniek om de behandeling twee jaar voort te zetten. Die heb ik nog wel nodig om meer stappen te kunnen zetten.” Over zijn ex repte hij met geen woord.

F. heeft zich na een moeilijke start in de kliniek van de goede kant laten zien, zo vertelde een behandelaar tijdens de zitting. Hij is zelfs al twee keer op begeleid verlof geweest, op het terrein van de kliniek. Nu wordt gewerkt aan een zelfstandige woning in de instelling en onbegeleid verlof.

De kans op herhaling blijft aanwezig, matig tot hoog, zo is de inschatting van verpleegkundigen. “Er is nog steeds sprake van een persoonlijkheidsstoornis”, zo voegde de rechter eraan toe. Behandeling blijft dus noodzaak. Of ook de rechter vindt dat de tbs met twee jaar moet worden voortgezet, wordt over twee weken bekend. Dan wordt uitspraak gedaan.