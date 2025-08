Steen herinnert aan atoombommen, veel Tilburgers lopen er zo voorbij

Midden op de Vijfsprong in het centrum van Tilburg ligt een opvallende zwerfkei. Geen gewone steen, maar een monument met een krachtige boodschap: ‘NOOIT MEER – HIROSHIMA – NAGASAKI – 6–9 AUG. 1945 / 1982’.Het herinnert aan de ruim 240.000 slachtoffers die vielen door de atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze woensdag precies 80 jaar geleden. En ondanks dat de steen op het beroemdste kruispunt van de stad ligt, kennen veel Tilburgers hem niet.

Hans woont al sinds 1969 in Tilburg. Regelmatig loopt hij langs de Vijfsprong. “Ik weet dat hier een steen ligt, maar ik heb er nog nooit echt naar gekeken”, zegt hij. Als hij de tekst leest, is hij verbaasd. “Waarom is er hier in Tilburg een monument ter gedachtenis aan die verschrikkelijke bommen?” Het monument ligt een beetje verscholen op de hoek van het terras van Steck013. Tussen twee plantenbakken en de terrastafel kan je de zwerfkei zien liggen. De meeste mensen die op het terras wat zitten te drinken of voorbij lopen over de kruising, letten niet op het monument. En Hans is niet de enige die zich afvraagt waarom het monument hier is. “Ik wist niet dat Tilburg hier een monument voor heeft”, zegt Jordy. “En dat is niet goed, want ik woon hier om de hoek. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik vind het wel mooi dat we dit hier in Tilburg hebben.” Maar waarom juist Tilburg dit monument heeft, weet ook Jordy niet.

"Voor een ramp die is gebeurd en die nooit meer mag gebeuren."

Voor het antwoord moeten we terug naar 1982. Het was de tijd waarin in heel Nederland volop werd gedemonstreerd tegen atoomwapens. Tilburg had toen een heel actieve vredesbeweging. Die ging bijvoorbeeld met meer dan 200 bussen naar grote demonstraties. Beatrijs van der Weijden was een van de kartrekkers van de vredesbeweging. “Wij vonden het toen een goed idee om hier op de Vijfsprong, waar veel mensen voorbij komen, een monument neer te zetten. Voor een ramp die gebeurd is, en die nooit meer mag gebeuren.”

Beatrijs van der Weijden was een van de initiatiefnemers van het monument (foto: Jos Verkuijlen)

De Amerikanen gooiden op 6 en 9 augustus 1945 twee atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Ze wilden daarmee Japan dwingen tot overgave. “Er zijn toen waanzinnig veel mensen omgekomen. Dat had nooit mogen gebeuren. Dat mag een mens niet doen”, zegt Van der Weijden. En het bleef niet alleen bij een monument. In 1985 bezocht een groep overlevenden van de atoombommen Tilburg. “Zeven Japanners waren hier. Zij konden vanuit hun eigen geschiedenis vertellen wat voor ongelooflijke, wanstaltige ramp dit was. Als je met atoomwapens begint... ja, dat is zo tegen de mensheid in. En ook in een stad als Tilburg moet dat verteld worden, vonden zij. Ze wilden die boodschap heel graag overbrengen.”

Japanse overlevenden van de atoombommen op bezoek in Tilburg (foto: archief Beatrijs van der Weijden).