Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd schuldig verklaard, 2 jaar cel in

Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd (58) is veroordeeld voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Groningen legde hem daarvoor donderdagmiddag twee jaar cel op. De hele aanklacht aan zijn adres is bewezen en er is volgens de rechters geen aanleiding voor een deels voorwaardelijke straf, zoals het Openbaar Ministerie (OM) had gevraagd. Vanwege zijn voorbeeldfunctie als voormalig supermarktbaas besloten de rechters een zwaardere straf op te leggen.

De rechtbank ging mee in het bewijs dat door het OM was gepresenteerd ten aanzien van alle drie de misdrijven waarvan Frits van Eerd werd beschuldigd. "Het blijft gissen wat zijn motief is geweest", zei de rechtbankvoorzitter. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie als baas van Jumbo. Hij heeft ook de eigen Jumbo-gedragsregels geschonden en is dat is 'buitengewoon kwalijk', oordeelde de rechtbank.

Frits van Eerd was de enige verdachte die kwam luisteren naar de uitspraak. Hij verliet aangeslagen en zonder iets te zeggen de zaal, samen met zijn gezin.

Medeverdachte Theo E. uit Drenthe kreeg 42 maanden voor zijn rol in de zaak. De autohandelaar zit momenteel een celstraf uit voor witwassen. Hij mag ook negen jaar geen bedrijf hebben.

Omkoping

Theo E. (61) gaf cadeaus aan Van Eerd, gratis of onder de marktwaarde, vinden de rechters bewezen. ‘Er is dus sprake van omkopingsmiddelen’, oordeelde de rechtbank. Er is een concreet verband bij een aantal giften. Schoonmaakmiddel, een dieplader en 25.000 euro gingen naar Van Eerd in ruil voor een sponsorcontract.

Bij de dieplader die vanuit Drenthe naar Veghel ging, zagen de rechters bijvoorbeeld een ‘zeer duidelijk verband’ . Die was bedoeld om Van Eerd gunstig te stemmen. E. heeft daar ook flink aan verdiend. Van Eerd heeft gehandeld in strijd met zijn plicht als CEO van Jumbo door contact met hem te houden. Dat was niet alleen privé, volgens de rechtbank. Kortom: de omkoping is bewezen. E. kocht Van Eerd om.