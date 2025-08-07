Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd schuldig verklaard, 2 jaar cel in
De rechtbank ging mee in het bewijs dat door het OM was gepresenteerd ten aanzien van alle drie de misdrijven waarvan Frits van Eerd werd beschuldigd. "Het blijft gissen wat zijn motief is geweest", zei de rechtbankvoorzitter. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie als baas van Jumbo. Hij heeft ook de eigen Jumbo-gedragsregels geschonden en is dat is 'buitengewoon kwalijk', oordeelde de rechtbank.
Frits van Eerd was de enige verdachte die kwam luisteren naar de uitspraak. Hij verliet aangeslagen en zonder iets te zeggen de zaal, samen met zijn gezin.
Medeverdachte Theo E. uit Drenthe kreeg 42 maanden voor zijn rol in de zaak. De autohandelaar zit momenteel een celstraf uit voor witwassen. Hij mag ook negen jaar geen bedrijf hebben.
Omkoping
Theo E. (61) gaf cadeaus aan Van Eerd, gratis of onder de marktwaarde, vinden de rechters bewezen. ‘Er is dus sprake van omkopingsmiddelen’, oordeelde de rechtbank. Er is een concreet verband bij een aantal giften. Schoonmaakmiddel, een dieplader en 25.000 euro gingen naar Van Eerd in ruil voor een sponsorcontract.
Bij de dieplader die vanuit Drenthe naar Veghel ging, zagen de rechters bijvoorbeeld een ‘zeer duidelijk verband’ . Die was bedoeld om Van Eerd gunstig te stemmen. E. heeft daar ook flink aan verdiend. Van Eerd heeft gehandeld in strijd met zijn plicht als CEO van Jumbo door contact met hem te houden. Dat was niet alleen privé, volgens de rechtbank. Kortom: de omkoping is bewezen. E. kocht Van Eerd om.
Valsheid in geschrifte , ook die aanklacht is bewezen volgens de rechtbank. Er is gesjoemeld met facturen door Van Eerd. Bewezen is daarmee ook dit misdrijf.
Bekijk hier de uitspraak van de rechter:
Witwassen
Ongebruikelijke bankbiljetten lagen op ongebruikelijke plekken bij Van Eerd op zijn werk in Veghel en thuis, ze waren niet opgegeven aan de Belastingdienst en Van Eerd had contact met criminelen, want Theo E. is ervoor veroordeeld.
Het witwasvermoeden bleef ook bestaan na de verklaringen van getuigen die uitleg gaven over al dat geld. Een deel is witgewassen: 427.000 euro. Van Eerd wist dat, volgens de rechtbank.
Terug in de tijd
Autohandelaar Theo E. uit Drenthe en Frits van Eerd waren verdachten in deze zaak. Ze kennen elkaar al een kwart eeuw uit de motorsport. Jumbo sponsorde Theo, maar toen in 2014 bleek dat hij geld doorsluisde naar de onderwereld werden de contacten verbroken. Frits van Eerd was ook toen al even kort verdachte in een witwaszaak waarin E. werd veroordeeld.
Jaren later kregen de twee weer contact, opnieuw over sponsoring. Er gingen geld en spullen heen en weer. Politie en justitie vermoedden omkoping.
Opgepakt
Van Eerd werd in september 2022 opgepakt. Hij zat vijf dagen vast voor verhoor op een politiebureau in Assen. De topman van Jumbo deed al gauw een stap terug om zich volledig op zijn rechtszaak te kunnen richten. Hij werd aangeklaagd voor drie misdrijven. Hij zou zijn omgekocht door de Drentse autohandelaar Theo E.: Jumbo sponsorde raceteams en E. bemiddelde daarbij en kreeg betaald, zonder dat het bedrijf dat wist.
In de aanklacht stond ook gesjoemel met sponsorfacturen, waaronder het vervalsen van de administratie. En witwassen want er werd meer dan vier ton gevonden op allerlei plekken bij Frits van Eerd, op zijn werk en thuis.
Bijna drie jaar later volgde een rechtszaak, in juni dit jaar. Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen Van Eerd. Dit voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Tegen medeverdachte Theo E. eiste het OM vier jaar cel. “Ze hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan financieel ondermijnende criminaliteit”, zei de officier van justitie.