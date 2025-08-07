Tranen bij kruipende Jos (76), knieën kunnen helse tocht niet aan
Om negen uur startte de kruiptocht richting de stamkroeg van Jos. Ontstaan tijdens een grap na wat biertjes, maar Jos neemt het uiterst serieus. Want hij haalt tijdens de helse tocht geld op voor twee jeugdorganisaties in Schijndel.
De eerste vijfhonderd meter verlopen niet geheel soepel: schoenen blijken te groot en Jos valt als hij een schoenenwissel wil doen. Maar hij geeft niet op. Na een kilometer komt het besef dat het ‘zwaarder is dan gedacht’. En dan gaat het niet heel soepel meer. Om de paar meter moet de 76-jarige kruipende Jos steeds stoppen en uiteindelijk moeten zijn knieën in het verband.
“Ik heb zo’n ontzettende pijn”, zegt Jos als hij door het centrum van Schijndel kruipt. Hij heeft er dan bijna twee kilometer opzitten. “Conditioneel kan ik nog kilometers, maar mijn knieën kunnen niet meer. Het gaat straks door het vlees heen, dan zitten we op de botten. Het doet zo’n pijn.”
En dus moeten zijn begeleiders een moeilijk besluit nemen. “Dit is al een knappe prestatie op deze leeftijd", zegt Fred van Kessel. "Maar hij heeft het nu te zwaar. We gaan vijfhonderd meter smokkelen, dat is gewoon beter voor hem.” Het laatste stuk door het Schijndelse centrum doet Jos zittend op een karretje en dan loopt hij naar zijn stamkroeg. De laatste tien meter doet hij toch nog op handen en knieën.
“Ooit als ik teveel gedronken heb, ga ik kruipend naar huis, maar verder heb ik niet getraind”, lachte Jos voor de start. En dat is precies het probleem geweest. “Ik heb me gewoon niet goed voorbereid, niks. Alles bedacht met een potje bier, verder weten we nergens van”, weet Jos te vertellen na de finish.
Even moet Jos huilen als hij in zijn stamkroeg zit, het besef komt dat hij niet de volle drie kilometer op handen en knieën heeft volbracht. “Maar het belangrijkste is dat we voor de kinderen geld bij elkaar hebben gesprokkeld.”
Hij laat met trots een dik pak papiergeld zien. In totaal is 1408 euro opgehaald in de vier uur dat Jos op handen en knieën door Schijndel ging. “Ik ben weer in mijn stamkroegje, het voelt honderd procent geweldig.”
Goede doelen
Jos kruipt voor jeugdorganisatie De Zwengel en Jeugdhonk Dreamlife. Die laatste heeft donaties hard nodig na een inbraak “Eerder dit jaar is er voor 1650 euro aan spullen gestolen”, weet Els Zomers van Dreamlife.
Die inbraak was een flinke strop en zorgde voor flinke tranen bij de vrijwilligersorganisatie. “Wij zijn op woensdagmiddag open voor basisschoolkinderen. Ze kunnen bij ons spelletjes doen, zoals airhockey. Wij zijn een belangrijke plek voor kinderen die bijvoorbeeld geen vrienden hebben, bij ons kunnen ze vrienden maken.”