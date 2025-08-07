Tranen bij kruipende Jos (76), knieën kunnen helse tocht niet aan

Na een uit de hand gelopen kroeggrap wilde de 76-jarige Jos donderdag 3 kilometer door Schijndel kruipen. Het werden uiteindelijk ruim twee kilometer, de knieën van Jos konden de kruiptocht niet helemaal aan. Met een beetje smokkelen werd de finish bij zijn stamkroeg wel gehaald. “Het gaat om het geld en het goede doel”, zegt een uitgeputte Jos.

Om negen uur startte de kruiptocht richting de stamkroeg van Jos. Ontstaan tijdens een grap na wat biertjes, maar Jos neemt het uiterst serieus. Want hij haalt tijdens de helse tocht geld op voor twee jeugdorganisaties in Schijndel. De eerste vijfhonderd meter verlopen niet geheel soepel: schoenen blijken te groot en Jos valt als hij een schoenenwissel wil doen. Maar hij geeft niet op. Na een kilometer komt het besef dat het ‘zwaarder is dan gedacht’. En dan gaat het niet heel soepel meer. Om de paar meter moet de 76-jarige kruipende Jos steeds stoppen en uiteindelijk moeten zijn knieën in het verband.

“Ik heb zo’n ontzettende pijn”, zegt Jos als hij door het centrum van Schijndel kruipt. Hij heeft er dan bijna twee kilometer opzitten. “Conditioneel kan ik nog kilometers, maar mijn knieën kunnen niet meer. Het gaat straks door het vlees heen, dan zitten we op de botten. Het doet zo’n pijn.”

Jos kruipt door het centrum van Schijndel (Foto: Noël van Hooft).

En dus moeten zijn begeleiders een moeilijk besluit nemen. “Dit is al een knappe prestatie op deze leeftijd", zegt Fred van Kessel. "Maar hij heeft het nu te zwaar. We gaan vijfhonderd meter smokkelen, dat is gewoon beter voor hem.” Het laatste stuk door het Schijndelse centrum doet Jos zittend op een karretje en dan loopt hij naar zijn stamkroeg. De laatste tien meter doet hij toch nog op handen en knieën. “Ooit als ik teveel gedronken heb, ga ik kruipend naar huis, maar verder heb ik niet getraind”, lachte Jos voor de start. En dat is precies het probleem geweest. “Ik heb me gewoon niet goed voorbereid, niks. Alles bedacht met een potje bier, verder weten we nergens van”, weet Jos te vertellen na de finish.

De knieën van Jos (76) na uren kruipen (foto: Noël van Hooft).

Even moet Jos huilen als hij in zijn stamkroeg zit, het besef komt dat hij niet de volle drie kilometer op handen en knieën heeft volbracht. “Maar het belangrijkste is dat we voor de kinderen geld bij elkaar hebben gesprokkeld.” Hij laat met trots een dik pak papiergeld zien. In totaal is 1408 euro opgehaald in de vier uur dat Jos op handen en knieën door Schijndel ging. “Ik ben weer in mijn stamkroegje, het voelt honderd procent geweldig.”

Jos (76) haalde kruipend ruim 1400 euro op (foto: Noël van Hooft).