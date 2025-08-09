Josje (82) en Els (78) vinden vriendschap: ‘We zijn zo minder alleen'

Drie dagen lang vaart De Waterengel over het Wilhelminakanaal, met ouderen uit Son en Breugel aan boord. Stichting Met je hart organiseert deze zomerse uitjes om eenzaamheid tegen te gaan. Voor Josje (82) en Els (78) betekent het méér dan alleen een dagje uit. Zij leerden elkaar twee jaar geleden kennen via de stichting en zijn sindsdien vriendinnen.

Voor Els de Vos is de zomer een stille tijd. “In de vakantie heb je zoveel weken niks. Ik zit zelf bij het koor Eénvanzin. Maar we hebben acht weken vakantie. Dat is lang hoor. Ik mis dan het zingen en het contact. Dus dingen zoals deze boottocht zijn altijd gezellig. Dat vind ik hartstikke fijn.” “Het is zo fijn hier op de boot. Ze doen elke keer weer andere dingen”, zegt Josje Vogels (82). Net als Els is ze erg actief. "Ik zit op de gym, ik lees en thuis heb ik een kat van bijna 18 jaar oud. Ik kom mijn dagen best door.” Ze leerden elkaar kennen via Stichting Met je hart. “Dat is twee jaar geleden", zegt Josje. Els vind de vriendschap heel fijn. Naarmate ze ouder wordt, is haar vriendenkring steeds kleiner geworden. "Veel zijn overleden", zegt ze.

Josje vult aan: "Ik ben ook alleen. Mijn twee broers zijn overleden. Ik moet het van vrienden hebben. Ik ga bij hen op visite en ze komen bij mij op de koffie.”

Er wordt volop gezongen tijdens de boottocht (foto: Jos Verkuijlen).

De twee vrouwen trekken geregeld met elkaar op. Josje: “Wij hebben het supergezellig. Ik maak soep voor haar.” Els is daar maar wat blij mee. “Ik kook niet en zij maakt heel lekkere soep. Vooral die vissoep van afgelopen week was echt lekker." "Nu heb ik een Indische groentesoep gemaakt", antwoord Josje. De boottochten zijn onderdeel van een zomercampagne van stichting Met je hart uit Son en Breugel. De stichting organiseert deze zomer vaartochten voor ouderen die zelfstandig wonen, maar zich in de zomer vaak alleen voelen. In tegenstelling tot de feestdagen of de winterperiode – waarin er volop aandacht is voor eenzaamheid – valt de zomer vaak stil. Letterlijk. Dianne van Hak van de stichting: “Zomereenzaamheid is groot. Mensen gaan normaal naar hun koor, zwemmen of gymmen. Dat gaat in de zomer vaak niet door. De familie is op vakantie. Dus de ouderen zijn vaker alleen thuis. Dan zorgen wij dat ze lekker de deur uit gaan en elkaar ontmoeten. En daar rollen dan weer nieuwe afspraken uit. Om bijvoorbeeld een ijsje te gaan eten.”

De boot heeft een lift zodat er ook een rolstoel of rollator in kan (foto: Jos Verkuijlen).