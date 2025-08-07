Frauderende penningmeester heeft 'veel spijt' en wil alles terugbetalen

De penningmeester die een greep uit de kas deed van de Stichting Oudenbosch 750 heeft ‘veel spijt’. Hij zet nu ‘alles op alles’ om het bedrag dat bedoeld was voor het organiseren van festiviteiten rond het jubileum terug te betalen. Dat zegt zijn advocaat Tom Roggenkamp donderdag. Eerder deze week werd bekend dat de 28-jarige penningmeester zo’n 75.000 euro uit de kas in eigen zak had gestoken. Naar nu blijkt om zijn online gokverslaving te bekostigen.

Volgens zijn advocaat ziet zijn cliënt in dat hij een grote fout heeft gemaakt. "Hij heeft het er erg moeilijk mee en vindt dat het nooit had mogen gebeuren." Inmiddels is de penningmeester bezig om ‘in kleine kring’ het bedrag bij elkaar te krijgen, zodat hij het terug kan betalen. "Hij wil niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid en hij wil dat het feest door kan gaan", zegt zijn advocaat.

De advocaat laat weten dat de frauderende penningmeester al een eerste bedrag heeft terugbetaald.

Professionele hulp

De raadsman geeft verder aan dat zijn cliënt professionele hulp heeft gezocht. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat de man een gokverslaving had. "Hij gaat daar serieus mee aan de slag. Verder kan ik daar niet veel meer over zeggen. Maar in algemene zin kun je wel vraagtekens zetten bij dit soort gokwebsites, waardoor mensen dus enorm in de problemen kunnen raken."

De penningmeester heeft een betalingsvoorstel gedaan bij het bestuur van de organiserende stichting. Roggenkamp: "Hij wil het bedrag tot op de laatste cent terugbetalen en de zaak oplossen." Het is nog niet duidelijk of daarmee een eventueel strafrechtelijk onderzoek van de baan is.

Het bestuur van de Stichting Oudenbosch 750 deed begin deze week aangifte tegen de man. Ze wil nog niet inhoudelijk reageren op de verklaring van de penningsmeester. "We willen willen de reactie graag eerst zelf van zijn advocaat vernemen", zegt Mark Buijs namens Oudenbosch 750.