Advocaat aangeslagen Frits van Eerd kondigt hoger beroep aan

Het lijkt al vrijwel zeker dat het proces rond Frits van Eerd nog niet is afgerond. Zijn advocaat heeft hoger beroep aangekondigd. Wel met een slag om de arm, omdat ze officieel - na de uitspraak van donderdagmiddag - nog twee weken bedenktijd hebben. Supermarktconcern Jumbo in Veghel noemt de uitspraak een 'ingrijpend moment' voor zijn voormalige topman en leeft mee met hem en zijn familie.

De rechtbank in Groningen veroordeelde de oud-Jumbo-topman tot twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Van Eerd reageerde aangeslagen, maar hij meed de media ook donderdag zoveel mogelijk. Na de uitspraak liep hij naar een afgelegen gang in het gerechtsgebouw. Daar overlegde hij lange tijd met zijn advocaat Robbert Jonk. Zijn gezin was daar ook bij. Na afloop liep iedereen zwijgend en nog steeds aangeslagen weg, de binnenstad in: geen commentaar. Even later keerde de advocaat terug voor een reactie voor de vele media. Onverwacht

De kans is 'heel groot' dat Frits van Eerd in hoger beroep gaat tegen zijn veroordeling, zegt zijn advocaat Robbert Jonk. De advocaat is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. "We gingen voor vrijspraak en we hadden daar goede argumenten voor en die hebben we nog steeds. Natuurlijk houd je er rekening mee dat de rechtbank je niet op alle punten volgt, maar dat het zo de andere kant op zou zijn, hadden we echt niet verwacht." Volgens de rechtbank is Van Eerd jarenlang door medeverdachte Theo E. omgekocht. Hij kreeg spullen gratis of onder de marktwaarde. Soms stond daar een concrete tegenprestatie tegenover, bij andere giften was het te doen om een voorkeursbehandeling te krijgen, stelt de rechter.

'Makkelijk'

De advocaat van Van Eerd vindt dat de rechters E. gemakkelijker op zijn woord hebben geloofd dan Van Eerd. "Los daarvan: als je rechter bent en je twijfelt ergens over, omdat het zijn woord tegen dat van Frits is, dan moet je hem vrijspreken volgens mij. Want je moet het voordeel van de twijfel krijgen als verdachte. Daar is echt geen enkele sprake van geweest", voegt hij eraan toe. Naast omkoping heeft Van Eerd zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 427.000 euro. Dat vond plaats in de 'context van zware georganiseerde criminaliteit', stelt de rechter. Uit het dossier zou blijken dat Van Eerd zich in kringen van drugscriminaliteit bevond. Daarnaast verwijt de rechtbank hem dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als hoogste baas van Jumbo. Onderwereld

Het OM wees tijdens de rechtszaak op de criminele contacten die in Veghel over de vloer kwamen bij Van Eerd, zoals Theo E. Maar ook een veroordeelde drugscrimineel die als schuilnaam 'Meneer Aart' had. Tijdens het proces werd nog een drugscrimineel genoemd uit Drenthe die penningmeester was van een crossteam en ook intussen is veroordeeld. Ook de rechtbank nam dat beeld over. De rechters nemen het hem kwalijk dat hij omging met onderwereldfiguren: een topman van een groot bedrijf zou toch beter moeten weten. Bekijk de uitspraak van de rechter en de reactie van de advocaat van Van Eerd: