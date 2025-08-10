Koffie met een boodschap bij Mooi Gebaar: 'We willen werelden verbinden'

Een cappuccino bestellen in gebarentaal, het kan sinds deze week in koffiebar Mooi Gebaar in Schijndel. De langgekoesterde droom van Ferhat en Anouk Duru uit Eindhoven is daarmee werkelijkheid geworden: een plek voor doven en horenden die de gebarentaal niet kennen. "We willen de verschillende werelden met elkaar verbinden."

Wie de koffiebar aan de Markt in Schijndel binnenloopt, ziet al meteen dat het anders is dan een reguliere horecazaak. "We willen mensen zoveel mogelijk in aanraking laten komen met gebarentaal. We hebben op iedere tafel kaartjes met het handalfabet, er hangen posters en je kunt bij de bar bestellen in gebarentaal door een speciaal scherm", wijst Ferhat aan. Het idee ontstond niet zomaar. Een eigen zaak stond altijd op het verlanglijstje, maar het kwam er nooit van. "We werkten allebei in de horeca en daar hebben we elkaar ook ontmoet. Op een gegeven moment kregen we een relatie en hebben we het horecaleven vaarwel gezegd. We kregen kinderen en ander werk en stelden onze droom daardoor uit."

De menukaart ligt op tafel samen met het handalfabet (foto: Tom Berkers).

Vele jaren en drie kinderen verder veranderde de situatie voor het stel. "Ons derde kindje is aan één kant doof geboren", vertelt Anouk. De andere kant is hij slechthorend. Daarbij heeft hij ook het cytomegalovirus (CMV-virus). Dat is opgelopen tijdens de zwangerschap. Dit kan grote schade aanrichten aan een baby in de jaren na de geboorte."

"En dat is bij ons zoontje het geval", vult Ferhat aan. "Hij is nu bijna vier jaar en door het virus is zijn evenwichtsorgaan aangetast. Sinds kort hoort hij helemaal niets meer."

Mensen met een aandoening aan het gehoor In Nederland zijn er behoorlijk wat mensen met een aandoening aan het gehoor. Ze zijn slechthorend, of kunnen helemaal niet horen. In 2024 had 3,8 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder een beperking in het horen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Nederland leefden in dat jaar 17.942.942 mensen. Het gaat dus om 681.832 mensen.

Het veranderde het leven van Ferhat en zijn vrouw. "We waren in het begin heel erg op zoek naar informatie. We bezochten bijeenkomsten geweest en ontmoetten lotgenoten. We hadden veel vragen voor onszelf en onze zoon. We willen hem goed kunnen voorbereiden op de toekomst." In die zoektocht kwam het stel erachter dat er weinig vaste plekken zijn om elkaar te ontmoeten. "Toen was het idee geboren om onze droom te verbinden met zo'n ontmoetingsplek. De zoektocht begon in Eindhoven, maar daar vonden we geen geschikte locatie. In Schijndel troffen we een plek die helemaal naar onze wens was."

De missie van de specialty coffeebar is om de werelden van mensen met en zonder een aandoening aan het gehoor te verbinden. "Als erover gesproken wordt, dan gaan mensen er over nadenken. We willen gelijkheid laten voelen aan ons personeel en onze gasten. Een stukje bewustwording en tegelijkertijd de gebarentaal bekender maken." Een van de barista's die werkt in Mooi Gebaar is de 26-jarige Marisca uit Oploo. Ze rijdt maar al te graag op en neer naar haar nieuwe werkplek. "Een lerares van mijn school vertelde me over deze nieuwe plek en ik ben meteen gaan solliciteren."

Marisca druk in de weer om een cappuccino te maken (foto: Tom Berkers).

Marisca heeft dezelfde missie als Ferhat en Anouk en dus was de klik er al na het eerste gesprek. "Het contact met de mensen is leuk. Ik ben doof geboren en weet dus niet beter", vertelt ze terwijl ze een cappuccino aan het maken is. "Ik wil laten zien dat ik hetzelfde ben als anderen en ook gewoon kan werken." Met trots brengt ze het kopje koffie naar een van haar gasten op het terras. "Ik ben hier voor de eerste keer en voel me hier wel meer op mijn gemak, omdat ik zelf ook doof ben", aldus de bezoekster. "Ik heb weleens last van miscommunicatie, dus dit is heel fijn."