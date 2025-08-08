Navigatie overslaan
Dode vrouw gevonden in huis, politie gaat uit van misdrijf

Vandaag om 13:23 • Aangepast vandaag om 14:12
Een vrouw is vrijdagochtend dood gevonden in een huis aan de Leemsbroek in Veldhoven. De politie gaat ervanuit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.
Omwonenden spreken over een gezin met drie kinderen. Het is niet bekend wat er verder precies is gebeurd. De politie wil niet zeggen of het slachtoffer ook de bewoonster van het huis is en wil alleen kwijt dat ze onder verdachte omstandigheden is gevonden. Ook kan de woordvoerder niets zeggen over een eventuele verdachte.

Er wordt grootschalig onderzoek gedaan naar het misdrijf. De straat is afgezet en staat vol met politie en recherche.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink
