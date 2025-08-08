Vrouw (34) dood gevonden in huis, man aangehouden door politie

Een 34-jarige vrouw is vrijdagochtend dood gevonden in een huis aan de Leemsbroek in Veldhoven. De politie gaat ervanuit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is een 34-jarige man aangehouden, volgens buurtbewoners gaat het om de partner van het slachtoffer.

Omwonenden spreken van een gezin met drie kinderen. Het slachtoffer zou de moeder zijn, de aangehouden man de vader. Het is niet bekend wat er is gebeurd.

'Weinig contact'

Volgens een buurtbewoner was het gezin 'luidruchtig', maar heeft hij ze nooit ruzie horen maken. "Ze waren niet zo sociaal en hadden weinig contact met de rest van de buurt."

De politie wil niet zeggen of het slachtoffer ook de bewoonster van het huis en wat de relatie van de verdachte en het slachtoffer is. Ze wil alleen kwijt dat de vrouw onder verdachte omstandigheden is gevonden.

Er wordt grootschalig onderzoek gedaan naar het misdrijf. De straat is afgezet en staat vol met politie en recherche.