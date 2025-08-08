Vrachtwagen verliest vet op A58, maar omrijden niet meer nodig

De snelweg A58 is vrijdagmiddag bij Best drie uur in de richting van Eindhoven afgesloten geweest. Een vrachtwagen had rond kwart voor twee 30 ton aan water met vet verloren. Dat gebeurde na een botsing met een andere vrachtwagen. De weg zou tussen Best en knooppunt Batadorp tot halfzeven 's avonds zijn afgesloten. Tegen vijf uur meldde Rijkswaterstaat dat het grootste deel van het wegdek is schoongeveegd.

Alleen de toerit Best blijft nog wel dicht voor het laatste deel van de afhandeling van het ongeluk. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de vertraging die was opgetreden, snel zal afnemen. Rond vijf uur was de extra tijd een kwartier. Omrijden over de A2 en de A65 is niet meer nodig.

Het verkeer dat ingesloten stond, werd via afrit Best weggeleid. Er werden twee ZOAB-cleaners (Zeer open asfaltbeton) ingeschakeld: een vacuumwagen om de kapotte vrachtwagen leeg te pompen en een wagen met een hogedrukspuit en reinigingsmiddel om het vet van de weg te krijgen. Het is niet duidelijk of de lozing gevolgen heeft (gehad) voor het milieu.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink

