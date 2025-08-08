Zeldzame gans steelt de show in Breda, paparazzi-taferelen in de wijk

Een bijzondere gans zorgt vrijdag voor paparazzi-taferelen in Breda. De zeldzame Ross’ gans streek neer in de Asterdplas in de woonwijk Haagse Beemden en sindsdien zijn er vogelspotters van heinde en verre om het dier te bewonderen. "Ik kom er speciaal voor uit Amsterdam", vertelt de 80-jarige spotter Ties Diekema.

Gewapend met verrekijkers en spiegelreflexcamera's staan de spotters de gans van een afstandje te bewonderen. "Prachtig! Ik wilde hem gewoon even zien", glundert Ties. "Het is toch een zeldzame verschijning in Nederland."

"Normaal komt deze alleen voor in Canada."

De Ross' gans is een kleine witte gans met zwarte vleugelpunten. "Normaal gesproken komt deze voor in Canada", vertelt boswachter Frans Kapteijns. Waarom de gans in Breda opduikt, is onduidelijk. "Ik ben geneigd te denken dat hij uit een dierentuin is weggevlogen." Al is dit dier niet geringd.

Het beestje was vrijdagmiddag opnieuw in de Asterdplas te vinden voor een plons. "Ik ben vooral druk aan het kletsen met fotografen. Ik heb er al zeker tien gezien vandaag", lacht een vrouw van de EHBO-post. Zwemmers zijn met dit weer bijna net zo zeldzaam als de vogel.

Het beestje is kleiner dan de rest (foto: Erald van der Aa).

"Het is de enige Ross' gans die op dit moment in Nederland zit. Bizar, en dat gewoon hier in Breda", glundert de 19-jarige Tim Huijben uit Breda. "Hij is klein, schattig en heel zeldzaam." Tim heeft mooie foto's kunnen maken. En nu? "Even nagenieten", lacht hij. "Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Het is een heel mooi beestje en zeldzaam", aldus de 81-jarige Mark Straathof uit Geertruidenberg. De vogel is 31 juli voor het eerst bij de Asterdplas gemeld op een website voor spotters.

Opperste concentratie bij de spotters (foto: Raymond Merkx).

Of het dier ook in Breda goed kan aarden? Boswachter Frans: "Dat zal geen probleem zijn, ze eten vooral gras en dat hebben we hier ook." Ook voor overlast hoeven we volgens hem niet bang te zijn. "Deze is wat minder fanatiek dan de Nijlgans of Canadese gans." Het dier lijkt zich bij een grote groep andere ganzen te hebben aangesloten. Ze trekken samen rond in de polder en rond de Asterdplas. "Het is een beetje een vreemde gans in de bijt", grapt spotter Ties.