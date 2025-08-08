Navigatie overslaan
Rijdende bestelbus vliegt in brand: 'Honderden pakketjes verloren gegaan'

Vandaag om 16:48 • Aangepast vandaag om 18:09
Een bestelbus is vrijdagmiddag in brand gevlogen, terwijl het voertuig over het Valkeniersplein in Breda reed. De bus brandde geheel uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De chauffeur zou tegen omstanders hebben gezegd dat er honderden pakketten verloren zijn gegaan.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De brandweer is lang bezig geweest om het vuur te blussen. De oorzaak van de brand, die rond kwart over vier werd gemeld, is niet duidelijk.

Handhavingspersoneel van de gemeente werd ingeschakeld om het Valkeniersplein af te zetten. Een fiets, die in de buurt stond van de brandende bus, liep schade op aan het zadel en tassen.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

