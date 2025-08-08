Dronken automobilist laat motorrijder gewond achter na ongeluk: werkstraf

Een 38-jarige Eindhovenaar, die vorig jaar juli dronken een motorrijder aanreed en daarna vluchtte, krijgt een werkstraf van 240 uur. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag beslist. De motorrijder werd zwaargewond achtergelaten. De straf valt veel lager uit dan de door het Openbaar Ministerie (OM) geëiste drie maanden cel en drie jaar rijontzegging.

De rechtbank in Den Bosch houdt het in de uitspraak op 'zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag'. De man kreeg hiervoor een werkstraf van 240 uur. Volgens de uitspraak is hij ook twee maanden zijn rijbewijs kwijt. Maar omdat het rijbewijs al twee maanden lang was ingenomen, mag de man meteen weer achter het stuur kruipen. Als hij de komende twee jaar weer gevaarlijk rijgedrag vertoont of op een andere manier in de fout gaan, is hij zijn rijbewijs 22 maanden kwijt. 'Reactievermorgen ernstig aangetast'

De Eindhovenaar reed op 26 juli vorig jaar over de Grasdreef, in het Eindhovense stadsdeel Meerhoven. Volgens onderzoek reed hij die avond met een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur richting de kruising met de Graslinnen en de Grassteppe. Vastgesteld is ook dat hij veel te veel had gedronken - bijna vijf keer zoveel als is toegestaan - en dat hij door rood reed. "Zijn reactievermogen was zodanig ernstig aangetast dat hij kennelijk niet meer in staat was een auto te besturen", vindt de rechtbank.

Terwijl hij de kruising naderde, stond het verkeerslicht al 73 seconden op rood. Er volgde een aanrijding met een motorrijder, die groen licht had en linksaf sloeg. Door de botsing werd de motor tientallen meters meegesleurd. Zwaar letsel

Aanvankelijk werd gemeld dat het slachtoffer ‘slechts’ botbreuken had opgelopen. Zijn verwondingen bleken veel ernstiger: een gebroken enkel, een hersenschudding, meerdere kneuzingen en een sleutelbeen dat onherstelbaar werd ontwricht. Ook liep de motorrijder een diepe wond op aan een enkel, die pas eind vorig jaar min of meer genezen was. Door het ongeluk heeft hij ongeveer vier maanden niet kunnen werken. De schade aan de auto en de motor was groot:

Het slachtoffer werd na de aanrijding hulpeloos achtergelaten. De automobilist belde geen 112 te bellen en vluchtte de wijk in. Hij werd wat later aangehouden bij een familielid in de wijk. Het is niet bekend waarom hij zich niet over de motorrijder heeft bekommerd. Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, gaf de Eindhovenaar wel toe dat hij zwaar onder invloed het ongeluk had veroorzaakt. Hij zei ook dat hij heeft geprobeerd om in contact te komen met het slachtoffer, maar dat dit door de privacywetgeving niet mogelijk was. OM wilde rijverbod van 3 jaar

Als het aan het OM had gelegen, dan had de Eindhovenaar drie jaar lang geen voertuigen mogen besturen. De rechtbank vond dat te gortig: de man heeft het rijbewijs nodig voor zijn werk en dreigde zijn baan te verliezen wanneer zijn rijbewijs voor zo’n lange periode zou worden afgepakt. De Eindhovenaar had tot deze botsing een blanco strafblad.